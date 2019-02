Una versione Director' s Cut di The Bard' s Tale 4 arriverà nel mese di giugno

Cast e personaggi di Non Mentire su Canale 5 dal 17 febbraio con Una doppia versione della stessa storia : Cast e personaggi di Non Mentire sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 da oggi, 17 febbraio, e per un totale di tre serate stuzzicando tutti a scoprire la verità prima che venga rivelata dal finale della prima stagione. Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono chiamati a tenere le redini della fiction Mediaset segnando una grande svolta nelle storie del Biscione e, speriamo, anche negli ascolti. Il ritorno dell'attore, ...

Matteo Renzi - Capitano Ultimo lo querela : "Complotti ed eversione. Ci vediamo in TribUnale" : Il Capitano Ultimo ha querelato Matteo Renzi per alcune frasi contenute nel libro Un'altra strada. Sergio De Caprio, il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina, non ha affatto apprezzato i passaggi sul caso Consip e sull'attività dello stesso ufficiale nell'intelligence. "Leggo che Renzi p

Tetris 99 per Nintendo Switch è Una versione battle royale del classico puzzle game : Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, Nintendo ha svelato Tetris 99 per Switch, una nuova versione battle royale del classico gioco che già conoscerete.Come riporta Eurogamer.net, in questo capitolo, 99 giocatori si affrontano online e il vincitore sarà chi resiste fino alla fine.Questa esclusiva per Nintendo Switch, disponibile solo per gli iscritti a Nintendo Switch Online, è scaricabile gratuitamente da oggi. In futuro verranno anche ...

C’era Una volta Deadpool - arriva la versione per famiglie del mercenario : Con l’ultima versione rivisitata e corretta, Deadpool diventa un supereroe a misura di bambino. Il mercenario chiacchierone torna nel nuovo capitolo C’era una volta Deadpool, un film arricchito da venti minuti di scene inedite e diverse sorprese per gli appassionati. “Volevamo realizzare un ponte tra genitori e figli per favorire entrambi, per questo nasce C’era una volta Deadpool”, ha dichiarato lo sceneggiatore Rhett Reese. Una fiaba dedicata ...

Autonomia - Zaia : "Non posso tornare da veneti con Una versione annacquata" : 'Noi lavoriamo per trovare una soluzione, però è pur vero che davanti a due milioni e 328mila veneti non posso tornare a casa da Roma con un'intesa annacquata, che fa palesare un'Autonomia finta. ...

Ferrari F40 LM : la leggendaria versione da corsa venduta ad Una cifra da capogiro [FOTO] : La Casa d’aste RM Sotheby’s ha venduto ad una cifra record il prezioso esemplare da competizione della F40 Il mercato delle auto storiche e da collezione sembra non conoscere crisi come sottolinea l’ultima asta organizzata da RM Sotheby’s che ha avuto come protagoniste alcune preziosissime ed esotiche vetture. Il pezzo forte dell’asta è stato certamente la Ferrari F40 trasformata da René Herzog in versione LM, in grado di ...

Video hot Thereau – Il calciatore versione regista : protagonisti Una bella donna e… un famoso calciatore? : Thereau regista per caso: l’attaccante del Cagliari nella bufera a causa di un filmino a luci rosse che sta circolando da ore su Whatsapp Cyril Thereau nella bufera: nelle ultime ore sui social non si fa altro che parlare del Video a luci rosse girato dall’attaccante francese. Il calciatore del Cagliari, in prestito dalla Fiorentina, si è improvvisato ‘regista’ di un filmino hot, nel quale riprende un uomo ed una ...

Disponibile Una mod per la visuale in prima persona per la versione PC di Resident Evil 2 remake : Con l'uscita di Resident Evil 2 remake, gli appassionati si sono nettamente divisi tra i cultori della telecamera fissa (quella usata negli episodi della serie più classici) e quelli che invece rimpiangono la visuale in soggettiva del controverso Resident Evil 7. Qualunque sia la vostra posizione in merito state tranquilli, è stata infatti pubblicata una mod che introduce la visuale in prima persona in questo remake. Se consideriamo il recente ...

Fa violentare la figlia 15enne dal fidanzato : «Voleva fare sesso con Una versione più giovane di me» : «Voglio farlo con una versione più giovane di te»: è bastato questo a Therese Butler per far stuprare la figlia 15enne da quello che era diventato il suo fidanzato. La donna, molto attiva sui social per la sua attività di pasticcera, è finita sui tabloid per la sua “doppia vita”. Therese, 48enne di Brisbane, in Australia, aveva conosciuto un uomo noto come “Thommo” su internet nel 2005 e quando lui glielo ha chiesto ha ...

Metro abbandonerà il mondo PC? "Una versione PC sarà sempre centrale nei nostri piani" : L'esclusività temporale per l'Epic Games Store della versione PC di Metro Exodus ha dato vita a una controversia davvero niente male e le critiche degli utenti (accompagnate da un po' di "sano" review bombing) hanno portato anche a una risposta piuttosto dura di uno sviluppatore anonimo di 4A Games.L'opinione personalissima di questo sviluppatore è semplice: boicottate la versione PC di Metro Exodus per far passare una sorta di messaggio di ...

MIUI 10 ora ha Una scorciatoia a Google Assistant con la versione 10.2.1 : L'abilitazione de gesti a schermo intero implica la rinuncia alla scorciatoia per accedere a Google Assistant tramite la pressione prolungata del tasto home, pertanto Xiaomi ha introdotto nella MIUI 10.2.1 la possibilità di attivare l'assistente Google tenendo premuto in tasto di accensione per 0,5 secondi. L'articolo MIUI 10 ora ha una scorciatoia a Google Assistant con la versione 10.2.1 proviene da TuttoAndroid.

“Voglio farlo con Una versione più giovane di te”. Fa stuprare la figlia 15enne dal fidanzato : La figlia di Therese Butler, di Brisbane, in Australia, ha trovato il coraggio di denunciare la madre solo dopo un decennio. La donna, che oggi ha 48 anni, è stata quattro anni in carcere ed ora è uscita: "So di aver fallito come madre, vorrei essere una buona nonna".Continua a leggere

Nintendo potrebbe lanciare Una versione "più piccola" di Switch quest'anno : La pubblicazione giapponese Nikkei afferma di avere informazioni sui piani futuri di Nintendo per Switch. Secondo il report, una versione più piccola della console è in lavorazione e potrebbe essere lanciata già quest'anno.Nikkei afferma inoltre che Nintendo sta preparando una sorta di nuovo servizio per quest'anno rivolto agli appassionati. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli.Ecco l'estratto del report di Nikkei riportato da ...