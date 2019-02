Ryder Cup 2020 | Stricker capitano Usa

Golf - Paratore : 'Sogno la Ryder Cup 2022 con Molinari e Woods : Il sogno di giocare la Ryder Cup 2022 al fianco di Francesco Molinari e contro il mito di sempre: Tiger Woods. Renato Paratore, dal 'Marco Simone Golf & Country Club' di Guidonia Montecelio, svela gli ...

Ryder Cup 2022 : Delegazione Federgolf in Vaticano : ... il Dicastero della Santa Sede incaricato della cultura e dello sport. La Delegazione della FIG, rappresentata da Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022, è stata accolta &...

Golf - Padrig Harrington sarà il capitano dell’Europa nella Ryder Cup 2020 : Padrig Harrington sarò il capitano dell’Europa per la Ryder Cup 2020 che si giocherà dal 25 al 27 settembre a Whistling Straits (USA). Spetterà al 47enne irlandese guidare la squadra chiamata a difendere il titolo conquistato pochi mesi fa, il vincitore di tre tornei Major ha disputato ben sei Ryder Cup da giocatore tra il 1999 e il 2010 vincendone quattro (10,5 punti portati a casa in 25 partite). Oh captain, our ...

Golf - Harrington scelto come capitano europeo in vista della Ryder Cup 2020 : L’irlandese è stato scelto da un Comitato composto dagli ultimi tre capitani di Ryder Cup, dal Chief Executive European Tour e da Edoardo Molinari, in rappresentanza dei giocatori del massimo circuito europeo L’irlandese Padraig Harrington sarà il capitano europeo nella Ryder Cup 2020 in Wisconsin, ultima edizione prima della sfida ‘italiana’ fra Europa e Stati Uniti in programma nel 2022 a Roma, presso il Marco ...

Ryder Cup di golf - soldi pubblici per rifare il campo e il club della famiglia Biagiotti. Che al momento cade a pezzi : Le ragnatele agli angoli delle pareti, i calcinacci cadenti, le insegne demodè: oggi il Marco Simone golf & Country club è un rinomato circolo della Capitale, che dimostra tutto il peso dei suoi anni e vive soprattutto di ricordi e del cognome illustre dei suoi proprietari, la famiglia Biagiotti. Fra un paio d’anni sarà uno dei club più importanti d’Europa, nuovo di zecca, con infrastrutture all’avanguardia e ...

Ryder Cup - il capitano Bjørn mantiene la promessa : il tatuaggio è sul fondoschiena! : Sono passate dodici settimane dalla vittoria in Ryder Cup del team europeo capitanato dal danese Thomas Bjørn, e per i golfisti del vecchio continente è ancora tempo di festeggiare. Nel settembre ...

Golf – Open day : oltre 700 presenze al Marco Simone Golf & Country Club - sede della futura Ryder Cup : Tantissimi bambini per la quinta tappa stagionale della Road to Rome 2022 nella futura sede della Ryder Cup che ha accolto il trofeo ufficiale. Gian Paolo Montali: “I lavori al percorso di gara procedono in linea con i tempi prefissati” oltre 700 i partecipanti all’Open Day della Federazione Italiana Golf al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio con il trofeo ufficiale della Ryder Cup accolto come ospite d’onore. Una ...

Golf - Ryder Cup : Montali - 'Molinari icona e lavori Marco Simone ok' : ... massima onorificenza dello Sport italiano, ndr, e poi si concederà alla stampa italiana in una conferenza che vedrà arrivare giornalisti da tutto il mondo. Sogno di vederlo in campo nel 2022 e con ...