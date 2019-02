Rischio ictus per bevande a zero calorie Ecco quando c' è da preoccuparsi

Non fai 10 piegamenti? Rischio infarto o ictus : Da sempre considerate una sorta di 'prova del 9' della virilità , le flessioni sono considerate oggi dalla scienza un vero e proprio indicatore di salute: secondo un nuovo studio dell'università di Harvard, Usa,, pubblicato sulla rivista 'Jama Network Open', gli uomini di mezza età che non riescono a ...

Studio Usa rivela : consumo di bevande dietetiche aumenterebbe Rischio di infarti e ictus : Secondo un nuovo Studio americano il consumo costante di bevande dietetiche aumenta la possibilità di subire infarti o ictus. Questa ricerca scientifica sembra dunque dimostrare che la mancanza di zucchero nelle bibite non è salutare, come invece si potrebbe credere. Gli elementi chimici dei dolcificanti sembrano infatti provocare conseguenze negative sull'organismo umano. bevande dietetiche: espongono a possibilità di infarto e ictus Un nuovo ...

Menopausa - banane contro Rischio ictus e osteoporosi : Buone, sane, ma soprattutto ideali per contrastare il rischio di osteoporosi e ictus. Stiamo parlando della banana, un frutto con moltissime proprietà, consigliato soprattutto in Menopausa. Amiche della dieta e della salute, le banane sono composte principalmente da acqua e carboidrati. Sono ricche di zuccheri e preziosi sali minerali come fosforo, sodio, magnesio, potassio, zinco e ferro. Contengono inoltre moltissima vitamina C, che rafforza ...

Infarto e ictus : ecco come prevenirli e ridurre il Rischio fino al 50% : Esiste un alimento realmente in grado di prevenire Infarto e patologie cardiache? Quanto può incidere l’alimentazione sulla salute del cuore? Sembra parecchio, in particolare se si tratta di assunzione di acidi grassi omega-3 che si sono dimostrati fondamentali nella prevenzione primaria dell’Infarto del miocardio e di gravi eventi cardiovascolari nei soggetti a rischio. Essi infatti riescono a ridurre il rischio fino al ...

Un’alimentazione scorretta e ricca di sale aumenta il Rischio di ictus - anche senza ipertensione : La correlazione tra alimentazione e salute del corpo oggi è ben nota e oggetto di ricerca costante. Ad esempio, già a partire dal secolo scorso si è studiata la correlazione tra una dieta ad alto contenuto di sale e lo sviluppo di ipertensione, che a sua volta presenta un grosso fattore di rischio per una serie di disturbi, tra cui malattie cardiache e ictus. Tuttavia, negli ultimi dieci anni, gli studi condotti sulla popolazione hanno ...

Ictus cerebrale - SIN : maggiore attenzione nelle festività per i soggetti a Rischio o già colpiti : La Società Italiana di Neurologia (SIN), in occasione delle festività natalizie, raccomanda maggiore attenzione sia ai soggetti a rischio Ictus cerebrale, sia ai pazienti già colpiti dalla patologia. I fattori di rischio per l’Ictus cerebrale sono correlati principalmente a pressione alta, diabete, fibrillazione atriale, colesterolo aumentato, fumo di sigaretta, obesità con aumento della circonferenza addominale, valori e parametri che ...

Salute - lo studio : dopo il parto +14% di Rischio infarto e ictus : Il parto, uno degli eventi più magici al mondo, è associato a un aumento del 14% del rischio di malattie cardiache e ictus. E’ quanto sostiene uno studio pubblicato oggi sull”European Journal of Preventive Cardiology’, la rivista della European Society of Cardiology (Esc). “I meccanismi alla base dell’associazione che abbiamo osservato sono complessi”, spiega subito l’autore principale della ricerca, ...

Il grasso addominale o 'pancetta' potrebbe aumentare il Rischio di infarto o di ictus : L'indagine Euroaspire V sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sul diabete promosso dalla Società Europea di Cardiologia (ESC) e coordinato dall'Imperial College di Londra, è il risultato di una serie di indagini trasversali sullo stile di vita e sui fattori di rischio cardiovascolari effettuati nel 2017-2018 in 78 centri di medicina generale in 16 Paesi, principalmente europei. I risultati hanno dimostrato che una dieta non sana, ...