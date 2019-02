Renzi : “Non grido ai complotti - ma l’arresto dei miei genitori è un capolavoro mediatico” : Annullata la conferenza stampa di Matteo Renzi in Senato per commentare l’arresto dei genitori. L’ex premier sceglie la strada della sua e news per tornare sulla vicenda di ieri sera che ha scosso la sua famiglia, con i domiciliari per il padre Tiziano e la madre Laura Bovoli. La definisce “la notizia più assurda che potessi ricevere, una notizia c...

Renzi sr ai domiciliari - Salvini e M5s : ‘Non festeggiamo’. Lui : ‘Non grido a complotti’ - ma evoca operazione mediatica : “Non grido ai complotti“, ma “la vicenda dei miei genitori ha totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello”. Matteo Renzi sconvoca la conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio e affida le sue considerazioni sull’arresto ai domiciliari del padre Tiziano e della madre Laura Bovoli alla sua enews. In cui – dopo aver parlato di ...

Matteo Renzi sui genitori arrestati : “Non grido a complotti - processo sia rapido e giusto” : L'ex premier ha commentato con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook l'arresto dei suoi genitori, Tiziano Renzi e Laura Bovoli per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni: "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Le sentenze si pronunciano in tribunale e non nelle piazze populiste".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Non mollo - prendetevela con me e non con la mia famiglia" : "Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni dei giornali. Noi aspettiamo le sentenze, ma le sentenze si pronunciano in tribunale e non nelle piazze populiste". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito degli arresti domiciliari dei ...

Renzi : Catanoso (Fi) - 'Chi la fa l'aspetti - ora non si può lamentare...' : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Gli piaceva fare i giustizialisti, contro il Cavaliere... lo hanno pure cacciato fuori dal Parlamento, cosa che non s'è mai fatta, manco durante il vituperato Ventennio. Pazienza... a proposito di Matteo Renzi, si direbbe: "chi la fa, l'aspetti", come recitava un vecc

Le reazioni della politica agli arresti dei genitori di Renzi. Parola d’ordine M5s : “Non commentate” : Tra le prime reazioni agli arresti domiciliari dei genitori di Matteo Renzi, si registra quella del leader di Forza Italia. "Una cosa dolorosa, che non sarebbe accaduta se la sinistra avesse accettato di realizzare la nostra riforma della giustizia, tema che è assolutamente urgente" afferma Silvio Berlusconi, ribadendo la sua storica posizione sulla separazione tra giudici e pm. L'ex premier aggiunge che è "da cambiare la custodia cautelare che ...

Bancarotta e fatture false - arresti domiciliari per i genitori di Matteo Renzi. L’ex premier : “Se non avessi fatto politica…” : Tiziano Renzi e Laura Bovoli stavano cercando di "abbandonare" la Marmodiv, una delle società cui la Eventi 6 affidava la distribuzione di volantini per conto di Esselunga e Coop. E' questo uno dei motivi principali che hanno spinto il gip di Firenze a chiedere gli arresti domiciliari per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi a cui sono stati contestati i reati di Bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false. Nell'inchiesta che ha ...

Di Maio e Salvini : "Non c'è da gioire". Berlusconi condivide il Renzi-pensiero : "Se non avesse fatto politica non sarebbe successo" : "Se concordate, eviterei commenti su Renzi, non c'è da gioire". E' quanto avrebbe detto il capo politico del Movimenti 5 stelle, Luigi Di Maio, durante l'assemblea dei gruppi parlamentari M5s in corso alla Camera.Non commentate l'arresto dei genitori di Matteo Renzi. E' il 'suggerimento' dello staff della comunicazione arrivato con un messaggino, secondo quanto si apprende, ai senatori 5 stelle. Tenere quindi un basso profilo sulla ...