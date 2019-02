L' ira di Matteo

Judo - European Open Roma 2019 : Matteo Piras e Mattia Miceli sul podio nei -66 kg! : Due podi per l’Italia nella prima giornata dell’European Open di Judo a Roma. Matteo Piras e Mattia Miceli sono giunti rispettivamente secondo e terzo nella categoria dei -66 kg al termine di una cavalcata entusiasmante. Piras ha debuttato con un ippon contro l’ucraino Karo Marandian, replicato poi agli ottavi al cospetto del kazako Dulat Khamza. Ai quarti di finale il 25enne ha poi superato proprio Miceli in un derby tutto ...

E ora Matteo Renzi querela pure la satira (e Marco Travaglio). Denuncia per un rotolo di carta igienica con la sua faccia : Matteo Renzi querela ancora una volta Marco Travaglio. Durante la presentazione del suo nuovo libro a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, l’ex premier ha annunciato infatti di voler querelare il direttore del Fatto Quotidiano per il rotolo di carta igienica con stampata sopra la sua faccia che si è visto appoggiato sul ripiano di una libreria alle spalle di Travaglio durante il suo l’intervento nell’ultima puntata di ...

Paolo Becchi - informazioni private sul futuro politico di Matteo Salvini : "Come finirà quel processo" : È ormai abbastanza chiaro che il Senato non darà l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. C' è solo qualche mal di pancia nel M5S perché «il sì è nel Dna del Movimento». Ma quale Movimento? Ormai il partito di Di Maio è un partito come gli altri e Grillo è talmente "elevato"

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - altro raptus in tv : 'Ecco dove manderei Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi all' Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini , suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. 'Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega',...

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - altro raptus in tv : "Ecco dove manderei Matteo Salvini" : Silvio Berlusconi alL'Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini, suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. "Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega", dice Berlusconi su La7, "perché ci sarà da fare per tornare di nuovo al governo del paese un'alleanz

Alessandro Di Battista delira anche su Sanremo : 'Sono scandalizzato' - un attacco a Matteo Salvini? : Il ministro dell'Interno, infatti, aveva palesato la sua preferenza per Ultimo : polemica per niente politica, semplicemente 'artistica'. Di Battista, con discreta probabilità, si è 'scandalizzato' ...

L’ira di Parigi contro Matteo Salvini : non ci facciamo convocare : La situazione è esplosiva. L’unica strada sarebbe quella che Luigi Di Maio una volta tanto chiedesse scusa ai francesi e

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : 'Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo Salvini' : ' Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza', rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira ...

Maria Teresa Meli umilia Luigi Di Maio : "Cosa si ingoierà e come finirà il processo Diciotti a Matteo Salvini" : "Matteo Salvini ha dei problemi con i suoi elettori al Nord perché gli imprenditori hanno paura, siamo in recessione e sono preoccupati da questa alleanza", rivela Maria Teresa Meli a L'aria che tira su La7. Ma il leader della Lega non ha nessuna intenzione di romperla. "A lui conviene continuare a

Che tempo che fa - Roberto Fico assedia Matteo Salvini : mira a un governo col Pd? : Di Laura Boldrini ha l'ossessione che nutre nei confronti di Matteo Salvini, di Gianfranco Fini invece ha la tendenza ad avversare il governo al quale teoricamente appartiene. Si parla di Roberto Fico, protagonista di un clamoroso show anti-Salvini nello studio di un soddisfatto Fabio Fazio, a Che t

Matteo Salvini - M5S dirà sì a processo in Giunta - poi al Senato... Il piano per salvare il leghista : La Giunta per l'immunità del Senato voterà a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Con quelli del M5S saranno 13 i "sì" contro i 10 "no" che dovrebbero arrivare da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Così hanno deciso i vertici grillini, perchè in fin dei conti

Annalisa Chirico : "Processo o no Matteo Salvini ne uscirà rafforzato - Luigi Di Maio no" : Matteo Salvini cadrà in piedi, Luigi Di Maio no. "Comunque vada la partita, se andrà a processo o meno, Salvini ne esce rafforzato", spiega Annalisa Chirico, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Se va a processo sarà vittima dei giudici, se non ci andrà vuol dire che la sua linea sull'immi

Sea Watch - sfida a Matteo Salvini : entra in acque italiane - ancorata a un miglio da Siracusa : La Ong Sea Watch sfida l'Italia e Matteo Salvini: la nave è infatti entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata a un miglio a largo dalle coste di Siracusa. Secondo quanto si apprende, l'ingresso è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47

Matteo Salvini al Quirinale accolto dal corazziere nero : gira una strana voce al Colle : Al Quirinale si celebrava la giornata della memoria contro il razzismo. E al Colle è salito anche Matteo Salvini. E chi c'era ad accoglierlo? Il famoso corazziere di pelle nera. Certo non era la sua prima apparizione al Colle. Ma ilmessaggero.it dà conto di alcune voci dei presenti, che hanno commen