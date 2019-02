GLI AFFARI DEL CLAN AL NORD 50 ordinanze | maxi-sequestro da 10 mln di euro

Matteo Renzi - la lezione di Giorgia Meloni suGLI arresti dei genitori : il vecchio sospetto suGLI affari : La decisione della procura di Firenze di arrestare i genitori di Matteo Renzi non ha sorpreso Giorgia Meloni, che da anni solleva dubbi sulla gestione dei familiari dell'ex premier delle proprie ...

Venezuela - Guaido’ sceglie la via deGLI AFFARI per mettere alle corde Maduro. Cina e Russia partner privilegiati : Juan Guaidó si sta muovendo per stabilire canali diplomatici con la Cina e la Russia, puntando a formalizzare relazioni con i due principali alleati di Nicolas Maduro. Il leader dell`opposizione Venezuelana, autoproclamatosi presidente ad interim, lo ha confermato al Financial Times: "stiamo cercando di stabilire relazioni formali con tutti i Paesi, inclusi naturalmente Russia Cina due dei Paesi con i più grandi investimenti in Venezuela". E ...

Piazza Affari miGLIore in Europa - continua il rally Tim. Spread in calo : «Ai temi politici, che hanno inevitabilmente ripercussioni economiche, si affiancano le banche centrali che cercano di sostenere l'economia ponendo un freno all'atteso processo di normalizzazione ...

Nathalie Loiseau (ministro francese per GLI AFFARI Ue) : "Da Parigi nessuna ragione per opporsi all'estradizione dei terroristi italiani" : Parigi non vede "alcuna ragione per opporsi all'estradizione dei terroristi reclamati dall'Italia" lo dice a Le Monde la ministra francese per gli Affari europei Nathalie Loiseau che conferma come il rientro dell'ambasciatore Christian Masset segna un clima di distensione tra le due nazioni.Alla ministra si appella Matteo Salvini dal palco di Ozieri (Sassari) questa mattina. Di fronte a una piazza gremita per il tour sardo in vista delle ...

Hasbro : Star Wars - Fortnite ed ecommerce per rilanciare GLI affari : Hasbro (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Le pesanti ricadute subite dopo la bancarotta del gruppo Toys’R’Us, i cui magazzini non sono riusciti a reggere la concorrenza dell’ecommerce, hanno creato non pochi problemi anche ai molti marchi venduti nei negozi del colosso americano. Tra questi, Hasbro, tra i più importanti produttori di giochi al mondo. Che ora ha deciso di guardare all’online e al merchandising di brand molto in ...

SISTEMA CASALEGGIO/ "Software manipolabile e affari privati - l'imbroGLIo di Rousseau" : M5s non è più quello che era prima, ma il ramo d'azienda politico di un'entità più grande, il SISTEMA CASALEGGIO, dice Marco Canestrari

Albania - tutti GLI AFFARI dietro la piazza che si infiamma : Ma al di là degli aspetti giudiziari, nelle ultime settimane si sta intensificando una doppia strategia politica nel paese: per ogni comizio che tiene il premier socialista Edi Rama in villaggi e ...

Borghi ad Affari : Ue a guida Lega O è meGLIo che l'Italia se ne vada : "Punto a vincere le elezioni del 26 maggio per cambiare l'Europa. E se dico che questa sarà l'ultima chance per cambiare davvero l'Ue è perché spero di vincere e di poterlo fare". Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio... Segui su Affaritaliani.it

MiGLIore settimana da quasi due anni per Piazza Affari : Migliore settimana degli ultimi 22 mesi per la borsa di Milano. Nella seduta odierna, che si è chiusa con il Ftse Mib in rialzo dell'1,9%, a brillare sono soprattutto i titoli del comparto bancario, ...

Borghi ad Affari : Ue a guida Lega O è meGLIo che l'Italia se ne vada : "Punto a vincere le elezioni del 26 maggio per cambiare l'Europa. E se dico che questa sarà l'ultima chance per cambiare davvero l'Ue è perché spero di vincere e di poterlo fare". Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio... Segui su Affaritaliani.it

Wall Street in rosso - tonfo delle vendite al dettaGLIo. Piazza Affari - banche giù : Nell'attesa il presidente di Cdp, Massimo Tononi, ha convocato nel pomeriggio un cda straordinario della Spa controllata dal ministero dell'Economia, dove ci sono diversi dossier caldi, da Telecom ...

Wall Street in rosso - tonfo delle vendite al dettaGLIo. Piazza Affari - banche giù : Ha destato preoccupazione il dato americano sulle vendite al dettaglio, che a dicembre ha mostrato un calo dell'1,2% su novembre, come non succedeva dal 2009. A Milano si salvano le azioni della Juventus. In volata Astaldi e Salini . Euro sotto 1,13 dollari...

GLI AFFARI a tavola delle agromafie aumentano del 60% : Roma, 13 feb., askanews, - Fanno registrare un balzo del 59% nel 2018 le notizie di reato nel settore agroalimentare che si estendono ai principali comparti, dal biologico al vino, dall'olio all'...

Tutti GLI AFFARI di Cina e Russia con il Venezuela di Maduro : Il crollo negli anni '80 del prezzo del petrolio, da cui dipendeva eccessivamente, ne ha causato una profonda crisi che da economica si è rapidamente trasformata in sociale e politica. Con la scusa ...