Genitori Renzi | il file Lalla e i segreti di Tiziano e Laura | «Parenti e amici tra i

Arrestati i Genitori di Matteo Renzi : ai domiciliari Tiziano Renzi e Laura Bovoli : I reati contestati: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono accusati di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse. Tra gli indagati anche l’ex autista del camper per le primarie dell’ex premier

Renzi come Berlusconi sull'arresto dei Genitori : "Provvedimento abnorme" : Matteo Renzi è tornato a parlare dell'arresto dei suoi genitori ed anche ad attaccare la magistratura, cercando però di far finta di non averlo fatto. L'ex Presidente del Consiglio ieri sera aveva già dedicato uno status di Facebook alla notizia dell'arresto di sua madre e suo padre, finiti ai domiciliari con l'accusa di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Ieri aveva affermato di aver parlato con chi aveva letto "le carte", che gli ...

Domiciliari per i Genitori di Renzi. Bancarotta fraudolenta e false fatture : Tiziano Renzi e Laura Bovoli avrebbero provocato in maniera dolosa il fallimento di tre cooperative, dopo averne svuotato le casse

Genitori Renzi : le accuse comprendono anche truffe a danno di immigrati : Tiziano Renzi e Laura Bovoli, Genitori dell’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono stati posti ieri sera agli arresti domiciliari su disposizione del Gip di Firenze, Angela Mantechi. Le accuse comprendono false fatturazioni e bancarotta fraudolenta, per aver causato intenzionalmente il fallimento di tre cooperative (Delivery Service Italia, Marmodiv ed Europe Service Srl) collegate alla società Eventi 6. Secondo quanto emerge, almeno in ...

