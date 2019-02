Brexit | Juncker | nessuno in Europa si opporrebbe a estensione trattative ' Siamo nelle

Brexit - incontro May-Juncker. L'Ue non cede. La Premier : 'Uscità si farà nei tempi previsti' : Secondo il Financial Times un gruppo segreto nell'amministrazione del governo britannico sta lavorando a un piano per rilanciare l'economia del Paese in caso di divorzio dall'Unione senza un accordo ...

Brexit : Juncker-May - avanti con colloqui : ANSA, - BRUXELLES, 7 FEB - Il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker "ha mostrato apertura a continuare ad aggiungere formulazioni alla dichiarazione politica congiunta sulla relazione futura per essere più ambiziosi". "Le squadre negoziali andranno avanti con le discussioni" per vedere se sia possibile trovare una soluzione all'impasse sulla ...

Brexit - Juncker : 'L'accordo sul backstop non si discute' : La nota In una nota congiunta al termine dell'incontro con Vardkar, il presidente della commissione e il primo ministro irlandese hanno ribadito che l'accordo di revoca e la dichiarazione politica su ...

Accordo Brexit - l’Europa non molla. Juncker e Barnier : Gb si scordi riapertura negoziato : L'Accordo di ritiro negoziato fra i Ventisette e il governo del Regno Unito "resta il migliore e l'unico Accordo possibile. Lo abbiamo detto a novembre, lo abbiamo detto a dicembre e ripetuto dopo il 'meaningful vote' (dello scorso 15 gennaio, in cui il Parlamento britannico ha bocciato l'Accordo, ndr); il dibattito e i voti di martedì della Camera dei Comuni non cambiano questa posizione: l'Accordo di ritiro non sarà rinegoziato". E' una vera e ...

Juncker avverte May : così aumenta il rischio di una Brexit disordinata : BRUXELLES - Come prevedibile l'establishment comunitario ha respinto la richiesta britannica di rivedere l'accordo di divorzio, e in particolare il paracadute irlandese che deve servire a evitare il ...