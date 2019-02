Basket – Milos Teodosic non firma con nessuna squadra | giocherà con la Serbia e poi

sportfair

Dopo essere stato tagliato dai Los Angeles Clippers, Milos Teodosic ha deciso di prendersi una sorta di pausa. Il playmaker serbo ha fatto le valigie, lasciando il mondo dorato dell'NBA che non ha mai fatto per lui, tornando nella sua dimensione ideale, l'Eurolega. Ma non da questa stagione. Secondo il giornalista serbo Nikola Stojkovic, Teodosic non ha intenzione di giocare con nessun club questa stagione, ma prenderà parte alle sfide della nazionale serba contro Estonia e Israele per poi partecipare ai Mondiali di Cina 2019 in programma dal 31 agosto al 15 settembre.