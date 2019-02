Allegri | ' Dybala gioca titolare CR7 da solo non può bastare'

Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri : “Dybala parte titolare - Khedira non convocato” : Atletico MADRID JUVENTUS conferenza Allegri – Tempo di vigilia in casa Juventus. Domani le porte del Wanda Metropolitano apriranno per l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra i colchoneros e i bianconeri. Grande serata europea quella che andrà in scena: la nottata che i tifosi della Juventus e dell’Atletico Madrid attendono praticamente da due […] L'articolo Atletico Madrid-Juventus conferenza Allegri: ...

MADRID - Paulo Dybala giocherà dal primo minuto domani sera contro l'Atletico Madrid nel match di andata degli ottavi di Champions League. Lo ha annunciato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa

Atletico Madrid-Juventus, Dybala titolare nell'11 che domani affronterà la squadra di Simeone al Wanda Metropolitano "Noi bisogna fare una partita giusta, sapendo che affrontiamo una squadra che fa della compattezza e di un blocco granitico nella fase difensiva i suoi punti di forza e sfrutta al massimo le palle inattive. Ci sono difficoltà come in ogni ottavo di finale, tra due squadre che negli ultimi anni hanno fatto

Champions League - Atletico Madrid-Juventus - Max Allegri: "Domani Dybala gioca. Dobbiamo segnare un gol - magari due…" Ha preso il via in maniera ufficiale l'avvicinamento verso Atletico Madrid-Juventus con la consueta conferenza stampa della vigilia. I primi a parlare sono stati Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri e Miralem Pjanic, regista della Juventus. Il bosniaco ha detto la sua sulla super-sfida di domani sera, alle ore 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid. "L'Atletico fa la differenza assieme, non solamente con i propri

Atletico Madrid-Juventus - le probabili formazioni : Allegri col dubbio Dybala-Bernardeschi : La Juventus domani sera alle ore 21:00 dovrà affrontare una delle squadre più scomode che si possa affrontare in un doppio confronto in Champions League. Nella gara di andata degli Ottavi di finale infatti la formazione torinese farà visita all'Atletico Madrid del Cholo Simeone. I dubbi della vigilia in casa Juventus Massimiliano Allegri può contare sui due pilastri della difesa bianconera, Chiellini e Bonucci, rientrati dopo i rispettivi ...

Dybala : “Allegri mi ha insegnato tanto. Atletico? Ecco cosa penso” : Paulo Dybala, intervistato ai microfoni dell’UEFA, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione del super match di Champions League contro l’Atletico Madrid e per sottolineare il suo rapporto con Allegri e con Ronaldo. Focus anche sull’obiettivo Champions League. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus probabili formazioni: le scelte di Allegri Dybala: […] More

Juventus - Dybala elogia Cristiano Ronaldo e Allegri : 'Il mister mi ha aiutato molto' : Per la Juventus, oggi, è il giorno di vigilia della partita contro l'Atletico Madrid. L'agenda dei bianconeri è molto fitta e fin da questa mattina hanno iniziato a lavorare. Infatti, la squadra già alle 11:45 era in campo alla Continassa per allenarsi in vista della sfida di Champions. Il programma poi prevede alle 16:00 la partenza per Madrid, una volta sbarcata in Spagna la truppa di Allegri si dirigerà al Wanda Metropolitano per il ...

Atletico-Juventus - Dybala : 'Allegri è un maestro'. Bonucci : 'Mi ha cercato il Real' : Sinceramente non pensavo che un club come il Real Madrid potesse far partire un giocatore così, che in ogni partita fa la differenza e dimostra di essere il migliore al mondo. A livello di ...

Juventus - Paratici : 'Dybala diventerà una bandiera - Allegri resta - Icardi è dell'Inter' : La Juventus si sta preparando al match di Champions League contro l'Atletico Madrid e in casa bianconera tutti sono concentrati su questa importante sfida. Intanto stamattina il direttore sportivo della Vecchia Signora, Fabio Paratici è intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai 1. Il dirigente della Juve ha toccato diversi argomenti dalla sfida di Champions, passando per Dybala e Allegri fino al calciomercato. Paratici ha parlato in ...

Juventus - Paratici svela tutto : le voci su Icardi ed il futuro di Dybala e Allegri : “Noi stiamo bene, con l’Atletico saranno due partite impegnative e difficili. La Champions però non è un ossessione, ma uno stimolo. Ogni anno cerchiamo di essere competitivi in ogni competizioni. Per vincerla servono tante cose, anche un po’ di fortuna. Si deciderà sui dettagli”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juvents, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su ...

Juventus - Dybala o Bernardeschi : i nodi in attacco di Allegri in vista della Champions : Stamani la Juventus ha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. In casa bianconera si lavora con grande intensità e Massimiliano Allegri sta valutando diverse opzioni per la sfida del Wanda Metropolitano. In particolare, il dubbio più grande sembra essere in attacco. Posto che le certezze in avanti sono due, Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic, resta da capire chi completerà il reparto. ...