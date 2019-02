Roma-Bologna 2-1 | decidono Kolarov e Fazio

Roma-Bologna - Mihajlovic : “assurdo perdere una partita del genere” : Sconfitta per il Bologna nella gara di campionato contro la Roma, ecco le dichiarazioni di Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport: “la Roma ha fatto due gol su due palle inattive, noi abbiamo avuto tante occasioni, assurdo perdere una partita del genere, anche un pareggio sarebbe stato bugiardo. Non posso rimproverare nulla alla squadra, mentalità importante contro una squadra importante, oggi abbiamo perso ma giocando così possiamo ...

Roma-Bologna - Di Francesco : “nel secondo tempo ho avuto una risposta importante” : Successo per la Roma nella gara di campionato contro il Bologna, ecco le dichiarazioni di Di Francesco ai microfoni di Sky Sport: “nel primo tempo non eravamo in campo, abbiamo commesso tanti errori tattici, il Bologna ha fatto una grande partita, noi abbiamo vinto come non piace a me, però nel secondo tempo ho avuto una risposta, arrivavamo sempre secondi sui palloni. Eravamo poco lucidi, abbiamo sbagliato palloni semplici, passo ...

Roma-Bologna : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-1) : Roma-Bologna: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale RISULTATO FINALE (2-1) diretta Roma-Bologna: il commento FINALE Una partita di calcio di grande livello quella andata in scena allo Stadio Olimpico in quel di Roma. Il Bologna crea tantissime occasione e mostra grande intensità nel gioco, senza paura. Ma è la Roma alla fine a spuntarla, nel segno dei suoi difensori. Il Bologna ha dimostrato grande coraggio e intensità ...

Calcio : posticipo - Roma-Bologna 2-1 : 22.23 All'Olimpico la Roma supera il Bologna (2-1) e resta in piena corsa per il 4° posto ad un punto dal Milan. I giallorossi soffrono a lungo nel primo tempo dove i rossoblù sfiorano più volte il vantaggio sempre con Soriano (nel recupero coglie la traversa a portiere battuto). Nella ripresa Di Francesco fa entrare subito El Shaarawy, mossa vincente: l'ex Milan sguscia in area, Helander lo affossa. Dal dischetto Kolarov trasforma il rigore ...