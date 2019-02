Napoli | clochard preso a calci | si cercano gli aggressori in un video finito su Instagram

Blastingnews

: Napoli, clochard colpito alle spalle con un calcio. C’è il video: “È accaduto a Soccavo” - fattoquotidiano : Napoli, clochard colpito alle spalle con un calcio. C’è il video: “È accaduto a Soccavo” - Primula23244790 : RT @DiegoFusaro: 'Napoli, clochard colpito alle spalle con un calcio fortissimo da un giovane ragazzo'. Propongo i lavori forzati subito pe… - fullrobyn : RT @DiegoFusaro: 'Napoli, clochard colpito alle spalle con un calcio fortissimo da un giovane ragazzo'. Propongo i lavori forzati subito pe… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Undalla crudeltà inaudita è stato registrato, probabilmente qualche mese fa, nella provincia dida parte di alcuni adolescenti. Nelle scorse ore il filmato è diventato virale grazie all'indignata ricondivisione da parte di un giovane imprenditore che adesso chiede che vengano individuati i responsabili. Il tutto, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Messaggero, si è consumato nell'area di Soccavo, dove un uomo senzatetto è statoletteralmente ada parte di un ragazzino, che lo ha aggredito alle spalle senza che questo potesse accorgersene. Nella registrazione si vede come il giovane, incoraggiato dall'amico che stava girando iltramite uno smartphone, arrivi improvvisamente e come colpisca ilcon uno nella schiena, facendolo inevitabilmente cadere per terra. Adesso, colui che ha permesso che il filmato girasse in rete ha lanciato un ...