Maltrattamenti di bimbi in nido domiciliare : arrestata 52enne a Siena - : I carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia di due mamme. Numerosi, secondo l'accusa, gli episodi di sevizie: da strattonamenti fino all'alimentazione forzata. Trovata in casa della donna una ...

Maltrattamenti in una scuola dell'infanzia? Bimbi confermano le violenze della maestra : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Maltrattamenti su bimbi autistici - cambia il reato per le educatrici : abuso di mezzi di correzione : abuso aggravato di mezzi di correzione, e non Maltrattamenti sui bimbi autistici dell'istituto Sant'Agostino di Noicattaro. cambia il reato contestato a due delle tre educatrici, Rosa Stolfa e Letizia ...

"Lasciano al freddo i bimbi per risparmiare" : due maestre in carcere per Maltrattamenti : Sono accusate di maltrattamenti su una decina di bambini, tra i tre mesi e i tre anni, ospiti nei mesi scorsi dell'asilo nido privato 'Nasconnido', ricavato in un palazzo nel centro di Torino, in via ...

Torino. Maltrattamenti su bimbi : arrestate maestre di un asilo privato : Sono arrestate per Maltrattamenti in un asilo privato a Torino. Si tratta di due maestre. Le donne sono accusate di Maltrattamenti

ISERNIA - DUE MAESTRE SOSPESE PER Maltrattamenti/ Ultime notizie - le minacce ai bimbi 'Ti svito la testa' : ISERNIA, due MAESTRE SOSPESE per MALTRATTAMENTI/ Ultime notizie, le minacce ai bimbi: "Ti svito la testa". Bambini incitati a picchiarsi fra di loro

Maltrattamenti all'asilo - bimbi costretti a picchiare i compagni : «Ti fa male? Così capisci che non si fa» : Ancora Maltrattamenti in un asilo nido. Due maestre di una scuola dell'infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall'esercizio dell'insegnamento per Maltrattamenti...

Maltrattamenti all'asilo - bimbi costretti a picchiare i compagnetti : «Ti fa male? Così capisci che non si fa» : Ancora Maltrattamenti in un asilo nido. Due maestre di una scuola dell'infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall'esercizio dell'insegnamento per Maltrattamenti...

Maltrattamenti all'asilo - bimbi costretti a picchiare i compagnetti : 'Ti fa male? Così capisci che non si fa' : Ancora Maltrattamenti in un asilo nido. Due maestre di una scuola dell'infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall'esercizio dell'insegnamento per Maltrattamenti nei confronti ...

Isernia - Maltrattamenti su bimbi dell'asilo : sospese due maestre - : Le indagini sono partite dopo le denunce di alcune madri e i comportamenti delle donne, 49 e 58 anni, sono stati ripresi con intercettazioni audio e video. Nei loro confronti è stata emessa una misura ...

Isernia - Maltrattamenti su bimbi dell'asilo : sospese due maestre : Isernia, maltrattamenti su bimbi dell'asilo: sospese due maestre Le indagini sono partite dopo le denunce di alcune madri e i comportamenti delle donne, 49 e 58 anni, sono stati ripresi con intercettazioni audio e video. Nei loro confronti è stata emessa una misura interdittiva Parole chiave: ...

Bari - educatrici arrestate per Maltrattamenti su bimbi si difendono : “Solo tecniche educative” : "Sui bimbi nessuna violenza, solo tecniche terapeutiche di distrazione e contenimento", hanno sostenuto davanti al Gip tre delle quattro educatrici arrestate nei giorni scorsi in Puglia con la pesantissima accusa di maltrattamenti su bambini affetti da gravi forme di autismo all'interno di un istituto barese.Continua a leggere

Bari - Maltrattamenti su bimbi autistici e disabili : arrestate quattro educatrici : Un'altra triste vicenda di maltrattamenti in un istituto per minori arriva dalla provincia di Bari, già colpita da episodi simili negli scorsi mesi, quando gli inquirenti sgominarono altre violenze in una scuola materna di Capurso, sempre nel barese. Questa volta gli episodi sono avvenuti in un centro di riabilitazione per bambini autistici e disabili. Le indagini, affidate ai Carabinieri della compagnia di Triggiano, hanno portato alla luce una ...

Noicattaro. Maltrattamenti su bimbi autistici : arrestati dipendenti dell’Istituto Sant’Agostino : Noicattaro è sotto choc ed incredula. Infatti Carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno arrestato e posto ai domiciliari 4 educatrici