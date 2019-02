Land Rover Defender | ecco gli interni del modello 2019

Nuova Land Rover Defender : svelati gli interni del mitico fuoristrada inglese [GALLERY] : L’attesa Nuova generazione del mitico fuoristrada britannico mostra in anteprima le forme dei suoi interni La Nuova generazione della Land Rover Defender attesa per il 2019 sta lasciando con il fiato sospeso gli appassionati dell’off road considerando che la precedente versione è uscita di scena nel 2016, lasciando un grande vuoto nel segmento dei 4×4. Dopo essere stata immortalata completamente camuffata durante i difficili test su ...

Vacanze sulla neve con il Jaguar Land Rover Winter Tour : Settimana bianca o weekend, in famiglia o in coppia, per vivere il meglio che la montagna può offrire con Jaguar Con l’avvicinarsi del Carnevale, per gli italiani è tempo di Vacanze sulla neve per godersi il sole ad alta quota nell’incantevole paesaggio delle cime imbiancate. Se ci sono dubbi sulla meta da scegliere, il Jaguar Land Rover Winter Tour mette tutti d’accordo: presente da Courmayeur alla Val Gardena, in alcune delle località ...

Flotte - La nostra intervista a Francesco Romersi (Jaguar Land Rover) : Nel corso del 2018, la Jaguar ha immatricolato in Italia 9.257 vetture, con una crescita del 74,13% rispetto allanno precedente e una quota pari allo 0,48% del mercato; la Land Rover, 17.356 vetture, con una flessione del 7,07% e una quota dello 0,91%. Ecco la nostra intervista a Francesco Romersi, corporate sales manager della Jaguar Land Rover Italia.Quali sono le vostre principali novità di particolare interesse per la clientela business nel ...

Land Rover Art 110 : la Defender diventa opera d'arte di Vasco Costa - : ... un mix di vecchio e nuovo, con qualche stilema ereditato dagli anni Ottanta , vedi la griglia, e una serie di elementi comuni all'ultima Discovery e alla più recente Range Rover Sport.

La fiducia verso la guida autonoma secondo il gruppo Jaguar Land Rover [VIDEO] : Quando, in quanto utenti della strada, non agiamo da automobilisti ma da pedoni, continuiamo comunque a tenere d’occhio le auto e i relativi conducenti. Capire le intenzioni di chi guida un’auto è fondamentale per poter salvaguardare la propria incolumità, considerato anche quanto i guidatori di oggi siano distratti alla guida. Nonostante questo, diversi studi dimostrano che sebbene l’intelligenza artificiale sia più precisa dell’uomo, i pedoni ...

Jaguar Land Rover - Ad aprile una settimana di stop alla produzione : Il gruppo Jaguar Land Rover ha comunicato di aver fissato un'ulteriore settimana di sospensione della produzione a causa di possibili interruzioni di fornitura riconducibili dalla Brexit. La Gran Bretagna, infatti, dovrebbe lasciare l'Unione Europea il prossimo 29 marzo: la scorsa settimana il piano proposto dal primo ministro Theresa May è stato respinto dal parlamento, facendo così sorgere la possibilità che il Regno Unito possa separarsi ...

Land Rover Defender 2019 : ecco la nuova generazione [GALLERY] : 1/30 ...

Land Rover – Il progetto ”Live for the city” conquista Milano e rende omaggio alla natura eclettica della città : Nasce “Live for the city” il progetto internazionale che accompagna il lancio di Evoque in Italia e rende omaggio alle città italiane Da Gae Aulenti a Piazza XXV Aprile, i City Curator Giacomo Biraghi, il duo Giovannoni-Marcantonio e Emilia Billitteri espongono le loro installazioni artistiche in luoghi simbolo del capoluogo lombardo Dopo il lancio internazionale tenutosi a Londra lo scorso 22 Novembre, l’attesissima Range Rover Evoque, ...

Jaguar Land Rover - ecco il piano di ristrutturazione : 4.500 tagli dipendenti e produzione in Slovacchia rafforzata : LONDRA - Puntualmente da Jaguar Land Rover sono arrivate le precisazioni sulla ristrutturazione del business che erano state anticipate da analisti e stampa. Il taglio della forza lavoro in Gran...

Jaguar Land Rover taglia 4.500 posti lavoro. Calo diesel e rallentamento mercato cinese la causa : LONDRA- Jaguar Land Rover taglierà 4.500 posti di lavoro a livello mondiale in seguito al Calo della domanda per i diesel e il rallentamento del mercato cinese. Lo annuncia la casa...

Jaguar Land Rover e Ford - previsti tagli per migliaia di posti di lavoro in Europa : Il nuovo anno parte male per migliaia di dipendenti del gruppo Jaguar Land Rover (JLR): la multinazionale inglese, infatti, è pronta a lanciare un piano di ristrutturazione per ridurre i costi e migliorare la redditività. E, inevitabilmente, ci andranno di mezzo i lavoratori: saranno ben 4.500 i dipendenti dell’azienda che perderanno il posto (l’azienda ne conta globalmente 43 mila, per la maggior parte dislocati nel Regno Unito). Colpa della ...

Jaguar Land Rover - Il gruppo taglierà 4.500 posti di lavoro : Dopo la Ford, anche la Jaguar Land Rover ha presentato un ampio programma di ristrutturazione per ridurre i costi e migliorare una redditività messa a dura prova da una serie di fattori negativi. Il gruppo britannico, alle prese con le incertezze generate dalla Brexit e con il forte calo sia delle vendite in Cina sia dei modelli diesel, ha intenzione di tagliare 4.500 posti di lavoro, partendo dalla Gran Bretagna.Già tagliati 1.500 posti. ...

Auto - Ford e Jaguar Land Rover tagliano migliaia di posti di lavoro : La casa Automobilistica americana Ford taglierà migliaia di posti di lavoro in Europa, dove attualmente impiega circa 54mila dipendenti in 15 stabilimenti, situati in Gran Bretagna, Germania, Francia, ...

Land Rover Discovery Sport - Nuovi collaudi per la versione restyling : Nei prossimi mesi debutterà sul mercato il restyling della Land Rover Discovery Sport, alla quale fanno riferimento queste foto spia appena giunte dall'Inghilterra. Purtroppo le pellicole sono molto simili a quelle già viste nelle prime immagini del settembre scorso, ma siamo ugualmente in grado di notare alcuni Nuovi dettagli.Nel frontale il look delle cugine più recenti. La Discovery Sport è stata aggiornata prendendo spunto dalle novità ...