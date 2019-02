Italiano trovato morto in Kenya sulle rive di un fiume | forse la causa è un ippopotamo

Italiano trovato morto in Kenya : faceva jogging - forse colpa di un ippopotamo : Il cadavere di Renato Bettini , pensionato milanese di 65 anni, è stato trovato domenica sulle rive del fiume Sabaki, ad una manciata di chilometri da Malindi in Kenya e il sospetto è che a causarne ...

Migranti - ventenne ritrovato morto al confine franco-Italiano : Un migrante di una ventina di anni è stato ritrovato morto nella notte tra ieri e oggi nelle Hautes-Alpes, nei pressi di una strada nazionale che collega Briancon all'Italia: è quanto affermano fonti ...

Italiano trovato morto scalo Barcellona : 22.35 Un ragazzo di 26 anni, originario di Isola Liri (Frosinone) è stato trovato morto mercoledì scorso all'aeroporto di Barcellona. Il giovane, arrivato a Barcellona sabato scorso, sarebbe "precipitato dal tetto dell'aeroporto". Indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti. Si attende anche l'autopsia. Il giovane, diplomato all'Ipsia e figlio di un consigliere comunale Pd, era andato nella città catalana per trovare lavoro ...

Parigi - 18enne Italiano trovato morto in un cantiere : Genova, 20 gen., Adnkronos, - Un ragazzo di 18 anni, Alessio Vinci, originario di Ventimiglia, è stato trovato morto nei giorni scorsi all'interno di un'area di cantiere a Parigi. A darne informazioni ...

Alessio Vinci - diciottenne Italiano trovato morto in un cantiere a Parigi : Uno studente di 18 anni di Ventimiglia, Alessio Vinci, è stato trovato morto all'interno di un cantiere a Parigi. Sul caso stanno indagando le autorità francesi, che hanno disposto l'autopsia.Il ragazzo era molto conosciuto a Ventimiglia soprattutto per la sua spiccata intelligenza che lo aveva portato a entrare con un anno di anticipo rispetto al previsto alla facoltà di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di ...

Madagascar - animatore Italiano trovato in fin di vita in piscina : è giallo sulla sua morte : Una morte misteriosa, avvenuta poche ore prima del rientro in Italia. Era da marzo che Aliosha Calipari mancava dal nostro Paese, perché impegnato nella sua attività di animatore turistico presso un resort dell’isola di Nosy Be in Madagascar. Il 24enne doveva arrivare venerdì scorso a Reggio Calabria, dove l’aspettavano i parenti, e dopo qualche giorno ripartire per andare a trovare a Milano la sua compagna. Ma la notte prima del viaggio questo ...