Il gioco più venduto in Giappone nel 2018 è stato Monster Hunter World

Picky Package è un gioco semplice in cui ritirare e consegnare pacchi il più rapidamente possibile : Picky Package è un casual game in cui dovrete ritirare e consegnare pacchi il più velocemente possibile nel caos delle strade della città, evitando pericoli e incidenti con i veicoli. Per controllare il personaggio bastano dei tocchi sullo schermo per invertire il suo senso di marcia e durante la partita potrete raccogliere dei power-up che consentiranno al personaggio di volare appeso a un drone oppure di distruggere tutto quello che ...

FIFA 19 è stato il gioco per console più venduto in Europa lo scorso anno : Come avrete letto dalle classifiche di vendita del Regno Unito, probabilmente avete notato che FIFA 19 di EA Sports è stato quasi sempre in cima alla lista l'anno scorso dopo il suo lancio a settembre. Insieme ad altri grandi successi come Call of Duty: Black Ops 4 e Red Dead Redemption 2, questo trio di titoli è stato costantemente in cima alla classifica di ogni settimana.Ora, come riporta Dualshockers, sappiamo quale di questi tre ha fatto ...

Apex Legends conquista Twitch diventando il gioco più visto : Apex Legends è uscito solamente ieri con un lancio pressappoco a sorpresa, ma ha già conquistato Twitch diventato ad oggi il gioco più visualizzato sulla piattaforma, riporta Gamingbolt.Con oltre 340.000 spettatori, ed un picco raggiunto pari a 495.000 spettatori, il gioco riflette se non altro la curiosità dell'intera community nei confronti di quello che si presenta come un battle royale free-to-play integrato nell'universo di ...

Metà gioco e metà social : l'Italia scopre Zepeto - l'app che conquista i più giovani : In questo momento è l'applicazione più scaricata dagli store online, ma ancora non decolla tra gli over 25

Super Mario Odyssey è ora il gioco di Mario in 3D più venduto di sempre : Nintendo ha pubblicato i suoi ultimi numeri per quanto riguarda le vendite hardware e software di Switch. Mentre la console continua a prosperare, uno dei franchise più vecchi di Nintendo ha infranto un nuovo record, riporta Dualshockers.Come riportato in precedenza, Super Mario Odyssey, il più recente platform 3D con protagonista il baffuto idraulico, ha venduto in totale 13,67 milioni di copie. Attualmente il gioco è il secondo titolo più ...

Backgammon perché è il gioco più bello del mondo : Nello scorso mese di novembre, l’Archivio italiano dei Giochi di Udine ha organizzato una “cena con l’autore” (autore di giochi, intendo); l’ospite d’onore era Niek Neuwahl, olandese che da decenni vive a Firenze, autore fra i più noti a livello internazionale, diciamo quello che meglio di ogni altro coniuga il gioco con il design e con l’arte. Ebbene, a causa di un improvviso malanno, Niek non è potuto essere presente, ma ha comunque deliziato ...

Resident Evil 2 è il più grande lancio di un gioco Capcom da Resident Evil 7 : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Resident Evil 2 è tornato in cima alle classifiche del Regno Unito, a 20 anni dal suo lancio originale.L'apprezzatissimo remake di Capcom è il più grande nuovo arrivo del publisher da Resident Evil 7, anche se i numeri di lancio di RE2 sono un po' più bassi (di circa il 18%) rispetto a RE7, ma questo non tiene conto della crescente percentuale di copie digitali vendute.(Come sempre, ...

Lo strano gioco del destino in Shameless 9×10 con Fiona verso il basso e Frank sempre più in alto : Quello a cui i fan stanno assistendo è uno strano gioco del destino. Shameless 9x10 lancia la corsa verso il gran finale di febbraio e, intanto, continua a farsi beffe di Fiona che, dopo una vita di sacrifici, dolore e batoste, sembra pronta a cadere nel baratro senza più risalire. Il promo di Los Diablos mostra la forte protagonista di sempre forse pronta a prendere in mano la sua vita per regalare ai fan i colpi di scena finale prima ...

Marvel's Spider-Man è il gioco a tema supereroi con le più alte cifre di vendita in quasi quindici anni - parola di NPD : Insomniac continua a raccogliere quanto di buono ha seminato con Marvel's Spider-Man, l'ultima, riuscitissima iterazione delle vicende di Peter Parker uscita lo scorso settembre su PlayStation 4.Come riferisce Comicbook, il gruppo NPD (azienda statunitense che conduce ricerche di mercato sui consumatori globali) ha pubblicato i dati di vendita del settore videoludico relativo al 2018, stabilendo che il titolo della compagnia di Los Angeles è ...

NPD : Red Dead Redemption 2 è stato il gioco più venduto negli USA nel 2018 : Come segnala Gamingbolt, il gruppo NPD ha pubblicato il suo report relativo al mese di dicembre 2018, che include anche le classifiche di vendita da inizio anno per gli Stati Uniti. Grazie a questi grafici, sappiamo che il gioco più venduto del 2018 nel paese è stato Red Dead Redemption 2. Questo segna la prima volta dal 2013 che un gioco Call of Duty non è stato il titolo più venduto dell'anno.Super Smash Bros. Ultimate, lanciato a dicembre (e ...

Metro Exodus - parla l'autore dei romanzi : la narrazione è più importante della grafica di un gioco : Qualche giorno fa, l'autore della serie di romanzi da cui sono tratti i videogiochi di Metro, Dmitri Glukhovsky, ha concesso un'interessante intervista a PCGamesN nella quale ha snocciolato alcune teorie sulla "consistenza" di un gioco e su quanta importanza riveste la componente narrativa a scapito degli aspetti meramente tecnici.In particolare, lo scrittore (che in 4A dirige il team di sceneggiatori impegnati a plasmare la narrativa del gioco) ...

Perché il concorrente più pericoloso di Netflix è un videogioco : Fortnite : Amazon? Sì, forse. Hulu? 'Inesistente' fuori dagli Stati Uniti. Secondo Netflix il vero concorrente è Fortnite . Sì, il videogioco. La piattaforma di streaming ha diffuso i dati , singhiozzanti, del ...

La patch day one di Kingdom Hearts 3 conterrà il finale del gioco più quello segreto : Square Enix ha da poco annunciato tramite un post su Twitter che l'attesissimo Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato insieme ad una gigantesca patch contenente importanti elementi ai fino della trama.Come riporta Newsweek, la patch 1.01 conterrà un archivio che potrete consultare per riguardare i filmati dei precedenti Kingdom Hearts, questo aiuterà senza dubbio i nuovi giocatori a non perdersi nel complicato plot della serie. Inoltre ...

Perché Sleeping Dogs è il più interessante gioco open-city degli ultimi anni - editoriale : In un periodo in cui Yakuza torna di nuovo sotto i riflettori e Shenmue riappare dopo vent'anni di silenzio, ho pensato molto a Sleeping Dogs, l'epopea criminale open-city sviluppata da United Front, spesso considerata parente di Yakuza. Eppure, mentre Shenmue e Yakuza sono la quintessenza dei giochi giapponesi, Sleeping Dogs è una produzione canadese con sede a Hong Kong. Se questi giochi fossero ristoranti e io vagabondassi in Sleeping Dogs ...