Borse europee incerte, Milano a +0,1%

Apertura nel segno dell'zza per le, in attesa dell'esito dei negoziati Usa-Cina sul commercio. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna +0,1% a 20.231 punti. Spread Btp-Bund tedesco in calo a 267 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,78%. Londra +0,1%, Parigi -0,08% e Francoforte -0,04%. Euro a 1,1314 dollari e 125,07 yen in apertura dei mercati valutari.(Di lunedì 18 febbraio 2019)