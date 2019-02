TV | RAI3 | a “Quante Storie” i pregiudizi del nostro tempo

meteoweb.eu

: RT @Presa_Diretta: Vi stiamo facendo toccare con mano quanto siamo profondamente immersi dentro gli inquinanti, persino quelli proibiti da… - giuseppesfrego2 : RT @Presa_Diretta: Vi stiamo facendo toccare con mano quanto siamo profondamente immersi dentro gli inquinanti, persino quelli proibiti da… - anis_epis : Quante storie e quanta bella gente raccontata attraverso le fotografie, di ieri e di oggi. Davvero un bel programma… - frariva_riva : RT @Presa_Diretta: Vi stiamo facendo toccare con mano quanto siamo profondamente immersi dentro gli inquinanti, persino quelli proibiti da… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Democrazia, assurdità, bellezza, vecchiaia: quattro lezioni virtuali che smascherano idel. Dietro la controfigura di un personaggio anziano e solitario, che riscopre attraverso i social network una relazione con il mondo, lo psichiatra Vittorino Andreoli, ospite della puntata di Quante Storie in onda lunedì 18 febbraio, alle 12.45 su Rai 3, racconta a Corrado Augias la propria visione della società conranea e di un presente in cui troppo spesso si scambia la presenza in rete con la vera vita.L'articolo TV,: a “Quante Storie” idelMeteo Web.