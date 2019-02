Tra scandali e scalate | Fausto Coppi | «un uomo solo al comando»

Venezuela segnato da anni di crisi - così i 'Rich Kids' dei politici vivevano nell'oro Tra eccessi e scandali : Il Venezuela da anni vive una crisi economica e politica. A fare da contraltare ci sono i "Rich Kids" Venezuelani. Giovani e facoltosi sono figli di politici locali che hanno ostentato negli anni la loro ricchezza sui social network. Tra loro c'è ...

Facebook compie 15 anni Tra successi - scandali e troppa disinvoltura sulla privacy : Facebook oggi compie 15 anni. Gli attuali 2,2 miliardi di utenti attivi che ha nel mondo forse non ricordano che il 4 febbraio 2004 il figlio di un noto dentista e una psichiatra, in una delle camere del dormitorio di Harvard, ha dato il via a una rivoluzione che è stata paradigmatica per la storia del Web. Mark Zuckerberg, evidentemente un po’ fuori dai giri universitari che contano, ha immaginato una piattaforma che agevolasse rapporti e ...

Facebook : nonostante gli scandali del 2018 - conferma trimesTrale record : Il 2018 è senza dubbio stato l’anno più complicato per Facebook, da quando la società guidata da Mark Zuckerberg è stata fondata imponendosi come social network più popolare al mondo. Un anno iniziato con lo scandalo Cambridge Analytica che ha messo in evidenza le lacune della gestione di Facebook dei dati sensibili degli utenti. E al tempo stesso gli altri problemi, evidenziati da inchieste giornalistiche, che hanno contribuito a minare ...

“La cattiva sTrada” - la passione ricambiata di un 14enne per una suora che scandalizzò i francesi : Una scuola francese maschile negli anni Ottanta, il collège – che corrisponde poi alla nostra scuola media – il ritorno dalle vacanze estive ancora ben visibile sui volti di alunni animati da una voglia di ricominciare che svanisce poco dopo lo squillo della prima campanella. Le panche e i banchi che sanno di nuovo come le divise e i libri di testo, i vecchi insegnanti e quelli nuovi come i sorveglianti che passeggiano in ...

Adozioni internazionali in calo dopo scandali e chiusura di Paesi exTra Ue. E la prima scelta sono le soluzioni scientifiche : Certo la crisi economica, certo i costi elevati e i tempi lunghi della burocrazia. Ma a determinare il calo drastico dei minori stranieri adottati – dai 4.130 del 2011 ai 1440 del 2017 secondo i dati statistici dell’Istituto degli Innocenti – ci sono anche altri fattori. Anzitutto, il fatto che alcuni Paesi extra Ue abbiano chiuso le porte all’adozione internazionale o messo norme più rigide, “privilegiando le soluzioni nazionali anche a causa ...

Facebook - l'anno terribile di Zuckerberg Tra scandali e titolo in calo del 40% : Andamento titoli Vedi altro NEW YORK - Non è stato un anno facile il 2018 per tech e social media. Ma per Facebook l'anno è diventato davvero terribile e continua a peggiorare, con scandali e indagini ...