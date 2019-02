Se uno non vale più uno

Bruno Vespa : "Matteo Salvini - il forno apparentemente non espugnabile con Luigi Di Maio. E Silvio Berlusconi" : Come Andreotti, Matteo Salvini "ha due forni: quello regionale con Berlusconi e Meloni è più importante del forno regionale craxiano. Il centrodestra governa insieme in otto regioni ed è in pole position in altre tre. Il forno romano con Di Maio è apparentemente inespugnabile". apparentemente, appun

Lino Banfi : “Dall’Unesco non mi hanno più cercato - neanche per uno spot. Con Di Maio? Non ci siamo più sentiti” : È passato quasi un mese da quando il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato la nomina di Lino Banfi all’Unesco e l’attore, intervistato dal Corriere della Sera, confessa di non essere ancora entrato nelle sue funzioni: “Per ora niente. Nessuno mi ha chiamato, allora sono andato io. Il presidente della commissione Franco ha detto che c’è stata una riunione nel 2018. Ce ne sarà un’altra nel 2019. Porca puttena, ho ...

Addio Bruno Ganz - da Hitler a nonno di Heidi : È stato il più apprezzato attore di lingua tedesca, nei suoi ruoli sempre geniale e inappuntabile: Bruno Ganz è morto a Zurigo, dopo una lunga malattia, all'età di 77 anni. È stato uno degli attori ...

È morto l’attore Bruno Ganz - fu Hitler e il nonno di Heidi : L’attore svizzero Bruno Ganz è morto a Zurigo all’età di 77 anni. Lo scrive la Dpa citando il suo management. Nato a Zurigo il 22 marzo del 1941, figlio di un operaio svizzero e di madre italiana con Bruno Ganz se ne va un grandissimo attore di cinema e teatro, molto amato dal pubblico internazionale e riconosciuto dalla critica di settore. La galleria delle sue interpretazioni è eterogenea come solo quella di un grande interprete ...

Brescia - non paga nessuno per il delitto di Sana : padre - fratello e zio assolti in Pakistan : Un tribunale pachistano ha assolto "per mancanza di prove certe" il padre, lo zio e il fratello di Sana Cheema, la 25enne italo-pachistana portata via da Brescia nell'aprile del 2018 per costringerla a nozze combinate nel Paese d'origine della famiglia e poi uccisa perché le aveva rifiutate

Ognuno ha la sua verità - arriva “Non mentire” : - Esistono davvero due versioni per ogni storia? È la domanda che vuole suggerire "Non mentire", serie tv in tre puntate, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, in onda in prima serata su Canale 5 dal 17 febbraio, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Lei, Laura è un'insegnante di un liceo di Torino con alle spalle una relazione appena finita. Lui, Andrea, affascinante chirurgo, padre di uno dei suoi studenti, le chiede di ...

Non mentire - la fiction che racconta di uno stupro parte il 17 febbraio : anticipazioni : Una denuncia di stupro nei confronti di uno stimato chirurgo e padre di famiglia (Alessandro Preziosi). Nessuna prova. Solo due testimonianze a confronto. Il racconto della discesa agli inferi dell’accusato e dell’accusatrice (Greta Scarano) e di quanto sia difficile ricostruire la verità si dipana nel corso delle sei puntate della nuova fiction Non mentire prodotta da Indigo Film, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e in onda per ...

Secondo uno studio non esiste alcun collegamento tra videogiochi violenti e il comportamento aggressivo degli adolescenti : Un nuovo studio condotto dall'Oxford Internet Institute sostiene di non aver trovato alcun collegamento tra il tempo trascorso a giocare a videogiochi violenti e il comportamento aggressivo dei teenager adolescenti, riporta Games Industry.Pubblicato su Royal Society Open Science, lo studio Violent video game engagement è "uno dei più definitivi fino ad oggi" Secondo l'Università di Oxford.Mentre molti studi hanno già fatto affermazioni analoghe ...

Il Miur premia i suoi docenti con un corso sull’esorcismo. Sembra uno scherzo ma non lo è : Bisogna riconoscere che il Ministero dell’Istruzione non smette mai di stupire. Se si tratti semplicemente di casualità oppure di una scelta consapevole non Sembra possibile determinarlo con certezza. Ma la propensione alla novità, elevata a sensazionalismo è assodata. Novità che non risparmia nessuno degli attori principali della Scuola. Non gli alunni che da quest’anno, si confronteranno con un esame di maturità rivisto e ...

Dedica di San Valentino o frecciatina all’Inter? Wanda Nara interrompe il digiuno social : “chi sceglie con il cuore non sbaglia mai” : Wanda Nara interrompe la sua astinenza dai social per San Valentino: dopo la polemica Inter-Icardi, la moglie del calciatore torna su Instagram Una via di mezzo tra una Dedica di San Valentino ed un frecciatina all’Inter. Potrebbe essere questo il significato intrinseco del messaggio apparso ieri tra i post social di Wanda Nara. Dopo la pubblicazione di una frase sibillina di Icardi, a seguito delle vicissitudini sulla fascia da ...

Tav - Toninelli : “Nessuno contesti analisi costi-benefici. Coppola? Ha scritto un appuntino e non era del team esperti” : “analisi costi-benefici sul Tav? E’ enormemente e impietosamente negativa, ma tra noi e Lega si è sempre discusso in modo concreto e obiettivo, tra persone perbene e prive di pregiudizi. Noi non ne abbiamo e sono convinto che non ne abbia neanche la Lega. Ma nessuno contesti quella relazione, perché è l’unica analisi scientifica fatta da economisti dei trasporti”. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, intervistato da Chiara ...

Juventus – Nessuno sconto per Cristiano Ronaldo - Allegri in vista della sfida con il Frosinone : “non capisco perchè dovrebbe riposare” : Massimiliano Allegri protagonista della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Frosinone: il parere dell’allenatore bianconero in vista della sfida di campionato Massimiliano Allegri non sottovaluta il prossimo impegno di campionato della Juventus. I bianconeri affronteranno in casa il Frosinone, ma l’allenatore livornese non ha nessuna intenzione di risparmiare Cristiano Ronaldo in vista dell’incontro di Champions ...