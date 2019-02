Salvini arriva in Sardegna E scatta la tregua sul latte

Latte - Salvini : 'Arrivare a 1 euro al litro'/ Tavolo al Viminale con pastori sardi : Protesta pastori sardi, monta la rabbia per il prezzo del Latte: oggi Tavolo al Viminale con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, le ultime notizie.

Latte : Salvini - arrivare a 1 euro/litro : ANSA, - ROMA, 14 FEB - "Da 60 centesimi a un minimo di 1 euro al litro, è questo dove spero di arrivare questa sera e non mi alzerò dal tavolo sul Latte fino a quando non lo ottengo". Lo ha detto il ...

Latte - la protesta dei pastori sardi arriva a Montecitorio. Salvini 'Incontro giovedì' : 'I sindaci sono uniti accanto ai pastori in questa battaglia - dice il primo cittadino di Castiadas Eugenio Murgioni - in gioco c'è il frutto del loro lavoro e l'economia delle loro famiglie'.

Elezioni Abruzzo - Salvini : ‘un pezzo del voto è arrivato dagli insegnanti’ : Salvini interviene dopo le Elezioni in Abruzzo e la vittoria del centrodestra, come riferisce Ansa: “Al governo non cambia niente, nessun cambio, nessun rimpasto, il lavoro continua”. Una parte del voto arriva anche dagli insegnanti Salvini continua: “Ringrazio gli abruzzesi per la dimostrazione di forza, coraggio, speranza. Sono felice perché lavoro e concretezza paga. E’ il secondo dato elettorale vero, da quando stiamo ...

Il Commissario Montalbano piace a Matteo Salvini : "Lo adoro". Ma arrivano le polemiche : 11.108.000 telespettatori. Tanti sono stati quelli che, ieri sera, hanno seguito L'altro capo del filo, primo attesissimo nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, su Raiuno. Tra questi undici milioni non poteva mancare il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ormai si è dimostrato un attento osservatore della tv italiana, pronto a dire la sua su ogni programma che vede. E pronti sono anche i suoi detrattori e sostenitori, in una ...

Tav - arriva l'analisi costi-benefici. Toninelli : "A Di Maio e Salvini - domani su sito Mit" : Conto alla rovescia per conoscere i contenuti dell'analisi costi-benefici sulla Tav Torino-Lione , tema sempre più chiave per i 5 Stelle dopo il risultato delle elezioni regionali in Abruzzo . "domani ...

Legittima difesa - l'annuncio di Salvini : "Provvedimento arriva a marzo" : "Posso dire che la 'Legittima difesa' arriva a marzo con la primavera ed il mio compleanno". Lo ha detto, entrando nella sede provinciale di Vicenza della Lega il vice premier e ministro dell'Interno ...

Matteo Salvini - la difesa sul caso Diciotti arriva in Giunta. "Non chiedo aiutini a nessuno" : È il giorno della memoria difensiva di Matteo Salvini alla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato. Memoria difensiva già in parte rivelata ieri sera ai media.Salvini, intervenendo a Radio Anch'io sul cas Diciotti, afferma: "Tutti leggano le carte, non chiediamo favori e aiutini a nessuno. Ricordo che non si voterà se Salvini è colpevole o innocente. Bisognerà capire se l'ho fatto ...

Diciotti - arriva in Giunta la memoria di Salvini : "Fu interesse pubblico - come disse Conte" : Secondo fonti del Viminale la memoria difensiva "non entra nel merito della sussistenza o meno del reato di sequestro e non contiene attacchi ai giudici". Nel testo si parla anche di ordine pubblico "che il ministro dell'Interno ha il dovere, prima ancora che il potere, di tutelare".

Salvini difende la Tav : 'Può essere rivisto ma serve'. Dal M5s arriva lo stop : 'opera inutile - non si farà' : Il vicepremier ribadisce: 'il progetto può essere rivisto, può essere ridotto ma serve'. Netta la posizione dell'alleato di governo Di Maio: 'No, cantiere mai aperto'. Toninelli: 'Con la Lega ...

Sanremo 2019 sempre più contro Matteo Salvini : arriva anche Fiorella Mannoia : sempre più Festival di Sanremo contro Matteo Salvini : arriva pure Fiorella Mannoia . Il parterre degli ospiti della 69/a edizione di Sanremo , 5-9 febbraio, si arricchisce del nome della cantantessa ...