Kingdom Hearts III – Recensione, NO Spoiler!

hynerd

: Io spero solo che non si debba aspettare altri 13 anni per giocare il prossimo Kingdom Hearts. Il finale segreto mi ha lasciato basito. - Saircov : Io spero solo che non si debba aspettare altri 13 anni per giocare il prossimo Kingdom Hearts. Il finale segreto mi ha lasciato basito. - NPlayerItalia : Kingdom Hearts 3 è complicato da portare su Nintendo Switch, le remastered invece - BauBauWest : Rumor - Nintendo al lavoro per riportare in vita un gioco ''morto e sepolto'', trattative in corso per Kingdom Hear… -

(Di domenica 17 febbraio 2019) Dopo ben 13 anni di sofferta produzione, finalmente lo scontro tra luce ed oscurità giunge al termine. In questo ultimo capitolo scopriremo se il maestro Xehanort riuscirà ad impadronirsi del “” oppure riusciranno ad avere la meglio i nostri eroi.DOVE ERAVAMO RIMASTI…3 si ricollega direttamente alla scena conclusiva del precedente capitolo “Dream Drop Distance”, dove Riku e Topolino sono intenti a dirigersi verso il regno dell’oscurità, con l’intento di salvare Aqua. Mentre Sora, Paperino e Pippo dovranno affrontare un nuovo viaggio, con l’obbiettivo di far riacquistare tutti i poteri del nostro eroe del Keyblade, persi nel precedente capitolo disopra citato.Inizia così il “nostro” viaggio.VIAGGIO TRA I MONDI DISNEY Come i precedenti capitoli della saga, la peculiarità diè ...