Donne | musica e lavoro | stasera a Terni appuntamento con Valeria Crescenzi

Al Festivalino di Anatomia Femminile di Michele Monina la riscossa della musica delle Donne (VIDEO) : Articolo a cura di Luca Mastinu di OM-Optimagazine Mentre il 69° Festival di Sanremo dispensava punti interrogativi sulla scarsa presenza di quote rosa tra gli artisti in gara, il Festivalino di Anatomia Femminile riscopriva la musica delle donne con eventi paralleli alla gara dell'Ariston. L'evento alternativo organizzato da Michele Monina ha avuto luogo proprio nei giorni del Festival e ha visto 25 cantautrici esibirsi su tre palchi. ...

#GirlPower