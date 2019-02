Diciotti | M5s convoca voto on line | votare sì per salvare Salvini

Caso Diciotti. Domani il M5S decide sul processo a Salvini : per dire No bisogna votare Sì : Sul blog del Movimento 5 stelle il dossier sul Caso Diciotti: tra le righe si legge una "indicazione" che il movimento 5 stelle dà ai propri attivisti. La senatrice Nugnes: "La formula non è chiara". Intanto per effetto dell’autodenuncia il premier e i due ministri grillini entrano nel novero delle persone sotto inchiesta.Continua a leggere

Diciotti - lunedì il voto su Rousseau tra iscritti M5s. Il quesito : bisogna scegliere il No per mandare Salvini a processo : “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? – Sì, quindi si nega l’autorizzazione a procedere – No, quindi si concede l’autorizzazione a procedere”. E’ questa la formulazione del quesito scelta dal blog delle Stelle per chiedere agli iscritti di esprimersi sul caso della nave Diciotti. Il voto avverrà lunedì 18/2 ...

Diciotti - faro dei pm su Conte e Di Maio Il voto on line su Salvini spacca il M5s : La procura di Catania sta per aprire un altro fascicolo: «Atto dovuto». Il giudizio lasciato alla consultazione on line sulla piattaforma Rousseau non piuace ai senatori grillini e a Salvini

Caso Diciotti - domani il voto online della base M5s per processare Salvini. Sotto inchiesta anche Conte - Di Maio e Toninelli : Voteremo sì, se il responso delle consultazioni online andasse in questo senso' avverte il Sottosegretario Di Stefano. Martedì il voto della giunta per le autorizzazioni. La procura di Catania apre un ...