San Ferdinando | ancora fiamme nella baraccopoli Morto un migrante | “Tragedia annunciata

ilfattoquotidiano

: Sgombereremo la baraccopoli di #SanFerdinando. L’avevamo promesso e lo faremo, anche perché illegalità e degrado pr… - matteosalvinimi : Sgombereremo la baraccopoli di #SanFerdinando. L’avevamo promesso e lo faremo, anche perché illegalità e degrado pr… - caritas_milano : Un ghetto non è degno di un Paese civile. Nuovo rogo nella tendopoli di #SanFerdinando. Muore un ragazzo di 25 an… - RaiNews : Un incendio è divampato la notte scorsa nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, ed ha… -

(Di sabato 16 febbraio 2019) “L’ennesima tragedia”. “Un omicidio di Stato”. Così i sindacati commentano la morte di Al Ba Moussa, il giovane senegalese di 28 anni che si faceva chiamare “Aldo” e che èstanotte alladi San, in provincia di Reggio Calabria. È il terzo rogo in meno di due mesi e il secondocarbonizzato a causa dei bracieri improvvisati che i migranti stagionali accendono per il freddo all’interno delladiventata il simbolo delle istituzioni che non riescono a trovare una soluzione alternativa all’inferno di San. Stamattina era tutto un cumulo di macerie attorno alle quali migranti e sindacati si sono riuniti. “Ci hanno fatto tante promesse, – racconta Jacob che oggi lavora per la Flai-Cgil – abbiamo fatto tanti scioperi. La nostra parte l’abbiamo fatta. Ma come abbiamo visto rimane tutto così. Per noi non ci sono problemi ...