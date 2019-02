Precipita su Alpi Apuane | muore 43enne

Alpinista Precipita da cascate di ghiaccio e muore : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Alpinista precipita da cascate ...

Alpinista Precipita e muore sulle cascate di ghiaccio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Alpinista precipita e muore ...

Val Susa - alpinista Precipita e muore : 18.32 Un alpinista è morto in Alta Valle di Susa, nella frazione Bar Cenisio, dopo essere precipitato per una decina di metri dalle cascate di ghiaccio della zona, a un'altitudine di circa 1.500 metri. Si tratta della terza vittima della settimana, sulle montagne del Piemonte.

Un altro incidente in montagna : alpinista Precipita da cascate di ghiaccio e muore : Si trovava con alcuni compagni di scalata che hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dell’eliambulanza 118 l’equipe a bordo ha potuto soltanto constatare il decesso

Ancora un incidente in montagna : alpinista Precipita da cascate di ghiaccio e muore : Si trovava con alcuni compagni di scalata che hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dell’eliambulanza 118 l’equipe a bordo ha potuto soltanto constatare il decesso

Precipita su cascate di ghiaccio - morto alpinista in Valsusa : La salma di un alpinista è stata recuperata in un canalone di Barcenisio, frazione di Venaus (Torino). L'incidente, che è stato fatale all'uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è avvenuto questo pomeriggio a 1.500 metri in una zona in cui si sono formate delle cascate di ghiaccio. Le operazioni di recupero hanno coinvolto soccorso alpino e 118, mentre i carabinieri stanno indagando sulla dinamica della tragedia.

Precipita dalle cascate ghiaccio a 1500 metri : morto un alpinista in Piemonte : Un alpinista è morto oggi in Alta Valle di Susa, nella frazione Bar Cenisio, dopo essere Precipitato per una decina di metri dalle cascate di ghiaccio della zona, ad una altitudine di circa 1.500 metri. Quella di oggi è la terza vittima della montagna, in Piemonte, in soli sette giorni. L’alpinista si trovava con alcuni compagni di scalata che hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dell’eliambulanza del 118, l’equipe ...

Alpinista Precipita e muore durante arrampicata : Ancora un incidente sulle montagne del torinese. Un Alpinista è deceduto dopo essere precipitato oggi per una decina di metri in Alta Valle di Susa, mentre stava arrampicando nei pressi delle cascate ...

Precipita da cascata di ghiaccio : morto alpinista in Val di Susa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Montagna : alpinisti Precipitano nel Bresciano - un morto e una ferita grave : Milano, 6 gen. (AdnKronos) - Stavano scalando lungo un canale al Cornone del Blumone, nel gruppo Bresciano dell'Adamello, ma qualcosa è andato nel peggiore dei modi e sono precipitati. L'uomo è deceduto, dopo una caduta per circa 200 metri; la donna è stata portata in ospedale a Brescia in condizion