Parma | D' Aversa | ' Non si possono prendere gol del genere Ormai non siamo più una

Parma-Inter 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato della sconfitta subita contro l'Inter: "Siamo partiti meglio nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sofferto, il rammarico è aver subito gol dopo che ci eravamo sistemati in difesa a causa di una nostra ingenuità".

Sconfitta per il Parma nelle gara di campionato contro l'Inter, ecco le dichiarazioni di D'Aversa ai microfoni di DAZN: "siamo partiti meglio nel primo tempo, nella ripresa abbiamo sofferto, abbiamo preso il gol su un'ingenuità, tecnicamente abbiamo commesso qualche errore di troppo. Inglese? E' un attaccante completo, partecipa in entrambe le fasi e si mette sempre a disposizione della squadra, è lucido in

PARMA INTER probabili formazioni – Dopo aver sfiorato l'impresa lo scorso sabato allo Juventus Stadium, il Parma ospiterà oggi l'Inter alle 20:30 allo stadio Tardini, per la 50esima sfida di campionato tra le due squadre, che non vede trionfare i nerazzurri da quasi cinque anni. Reduce da 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio nelle

Juventus-Parma 3-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Radio Rai, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato del pareggio per 3-3, ottenuto in pieno recupero contro la Juventus: "Siamo partiti bene, poi abbiamo subito la forza di questa Juventus. Sotto di due gol contro questa squadra non era facile riprendere la partita,

L'allenatore del Parma ha parlato del pari ottenuto in casa della Juventus, esprimendo la propria soddisfazione Un pareggio tanto insperato quanto esaltante, raggiunto in rimonta per giunta in casa della Juventus. Il Parma si gode questa fantastica serata, portando a casa un punto che vale oro colato. Felice e soddisfatto del risultato anche D'Aversa, intervenuto nel post gara ai microfoni di Radio Rai:

DIRETTA JUVENTUS PARMA, Streaming video Dazn: la capolista ha 11 punti di vantaggio sul Napoli e punta a confermare questo ampio margine.

Parma, Roberto D'Aversa promette battaglia contro la Juventus ferita a seguito della sconfitta contro l'Atalanta di Gasperini "La Juventus è una delle squadre più forti d'Europa. Dobbiamo essere convinti di affrontare una squadra fortissima a prescindere dalle assenze che possono avere. Servirà la partita perfetta". Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, parla così della sfida contro i campioni

L'allenatore del Parma Roberto D'Aversa, ha chiesto alla società un attaccante per completare il reparto avanzato; i nomi più caldi sono Matri ed El Kaddouri Calciomercato / Serie A- Dopo la bella vittoria contro l'Udinese, il Parma ritorna al lavoro per preparare al meglio la sfida contro la Spal, che potrebbe regalare una fetta di salvezza già a fine Gennaio. Il tecnico Roberto D'Aversa, nonostante l'arrivo di

Udinese-Parma 1-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha parlato della vittoria contro l'Udinese: "Oggi era una partita importantissima, poiché era uno scontro diretto e venire qui a Udine a fare una prestazione del genere non era semplice. Se analizziamo la partita, abbiamo preso gol

Il Parma di mister D'Aversa ha vinto sul campo dell'Udinese al ritorno in campo dopo la sosta invernale: Gervinho decisivo L'Udinese è caduta in casa sotto i colpi del sempre più sorprendente Parma targato D'Aversa. La squadra friulana ha perso infatti per 2-1 di fronte al pubblico amico, unica nota lieta il gol del neo arrivato Okaka. Per quanto concerne il Parma, bella prova da parte di tutta la squadra, con

Calciomercato Parma - il doppio colpo è servito : ecco come cambia la squadra di D'Aversa

Parma scatenato sul mercato in queste prime ore della sessione invernale, un doppio colpo si profila per il club ducale guidato da D'Aversa Vincent Laurini e Martin Caceres andranno a rafforzare la difesa del Parma. Le due trattative sono in dirittura d'arrivo in queste ore, con il difensore della Lazio che è già promesso sposo al club ducale dalla serata di ieri. Mister D'Aversa potrebbe avere assieme a Caceres anche un