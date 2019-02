Maria De Filippi in difficoltà con Balotelli | “Non vorrai più venire”

C'è posta per te - Alessandra Amoroso entra in studio : applausi e ovazione del pubblico di Maria De Filippi : Tra le sorprese della puntata di sabato sera 16 febbraio di C'è posta per te c'è su Canale 5, c'è anche la bellissima e bravissima Alessandra Amoroso. La ex cantante di Amici era infatti tra gli ospiti di Maria De Filippi in trasmissione e appena ha fatto il suo ingresso in studio è stata accolta da

Antonella Clerici - colpo a Maria de Filippi : Sanremo Young pareggia con Uomini e Donne : Sanremo Young di Antonella Clerici, in onda ieri sera su Rai1, ha pareggiato con gli ascolti di Uomini e Donne di Maria De Filippi, trasmesso eccezionalmente nel prime time per dare maggiore spazio alle scelte dei tre tronisti, partendo proprio da quella di Teresa Langella. I dati Auditel, infatti,

Alberto Urso e Tish - ad Amici esplode il gossip : Maria De Filippi incastra il cantante : Tish e Alberto Urso innamorati? Maria stuzzica il cantante Ad Amici 18 oggi abbiamo assistito a un siparietto davvero divertente grazie all’intervento di Maria De Filippi che mai come quest’anno si diverte a stuzzicare i ragazzi sulle loro infatuazioni e sui loro rapporti. Non che tutto parta da lei, sia chiaro, visto che la conduttrice […] L'articolo Alberto Urso e Tish, ad Amici esplode il gossip: Maria De Filippi incastra il ...

Ascolti Tv : lo «scontro» fra Antonella Clerici e Maria De Filippi finisce in parità : «Fa schiuma ma non è un sapone»Il caso BigazziIl ritorno dopo la gravidanzaI maloriIl ricordo di OliverIl team storicoIl ritorno di Fabrizio Frizzi in tvIl ricordo di FabrizioL'addioBionde, potenti e di successo. A legare Antonella Clerici e Maria De Filippi non è solo la simpatia che hanno sempre riconosciuto l’una all’altra, ma anche un certo nervosismo nello scontrarsi nelle serate più delicate del palinsesto televisivo. Quando ...

SANREMO YOUNG 2019/ Negli ascolti Antonella Clerici tiene testa a Maria De Filippi? : La prima puntata di SANREMO YOUNG 2019: concorrenti eliminati e classificati. John Travolta intervista in chiave febbre del sabato sera. Mahood assente

Uomini e Donne - la scelta/ Teresa piange - il web esalta Maria De Filippi : 'un genio' : Uomini e Donne - La scelta: Teresa Langella esce di scena delusa. Con Andrea Dal Corso non è andata bene; duro colpo anche per Antonio Moriconi.

Antonella Clerici al debutto. Milly Carlucci trema davanti a Maria De Filippi : Antonella Clerici è pronta a riaccendere il palco dell’Ariston con Sanremo Young. La prima puntata va in onda il 15 febbraio e come super ospiti ci saranno Mahmood, vincitore del Festival tra le polemiche, e John Travolta che – come lo definisce Antonellina su Instagram – è “Una persona fantastica e semplice, come solo i veri e grandi artisti sanno essere… “. Cresce l’attesa tra i fan che commentano sul ...

Amici - l'ora dei verdetti da Maria De Filippi : chi gode - per chi finisce in disgrazia : Domani, 16 febbraio, su Canale 5 alle 14.10, nuovo appuntamento con il talent show Amici di Maria De Filippi. Continua la corsa al serale: dopo le tre maglie assegnate ai ballerini Rafael Quenedid Castro e Vincenzo Di Primo alla cantante Tish, chi si aggiudicherà la maglia più ambita dagli allievi

Adrian - Maria De Filippi difende Celentano ma lo umilia : 'È già un miracolo. Se fossi Pier Silvio...' : Una lunghissima intervista, quella concessa da Maria De Filippi a Oggi . Parla di Mediaset, della sua carriera, del suo lavoro. E si parla anche di Adrian , il clamoroso flop firmato da Adriano ...

Adrian - Maria De Filippi difende Celentano ma lo umilia : "È già un miracolo. Se fossi Pier Silvio..." : Una lunghissima intervista, quella concessa da Maria De Filippi a Oggi. Parla di Mediaset, della sua carriera, del suo lavoro. E si parla anche di Adrian, il clamoroso flop firmato da Adriano Celentano per Canale 5. Talmente flop da essere finito in ghiacciaia: stop di (almeno) due settimane dopo ch

Uomini e Donne caos in studio - Maria De Filippi e gli autori truffati dalla coppia? Arriva la Polizia : A Uomini e Donne interviene direttamente la Polizia. Dopo il caos generato dalla truffa di Claire e Gian Battista, l’ex corteggiatore ha deciso di chiamare in causa la Polfer. Secondo l’uomo, infatti, il filmato che li incrimina non è una ripresa amatoriale ma opera di un video-operatore professionista e ha deciso di scoprire chi lo abbia girato.

Amici - il trionfo di Maria De Filippi in prima serata : segnatevi questa data - l'apoteosi : Dopo una lunga battaglia, ma questo era noto, ha vinto Maria De Filippi: Amici finisce in prima serata su Canale 5. La novità è che, ora, c'è anche la data in cui il talent-show si prenderà il prime time. Si tratta del prossimo 30 marzo. Si sa poco altro, poiché non sono state rilasciate altre indic

Uomini e Donne - scoppia un nuovo caos nel programma di Maria De Filippi : stavolta viene chiamata in causa la polizia : Un nuovo scandalo colpisce Uomini e Donne. A finire nell’occhio del ciclone stavolta sono la dama Claire e il cavaliere Gian Battista, due dei protagonisti del Trono Over del programma pomeridiano di Canale 5. Qualche giorno fa la coppia agée è stata registrata in un bar da un telespettatore anonimo, che si è ritrovato a riprendere la coppia intenta a stabilire una strategia su come gestire la loro permanenza all’interno del ...

Filippine - libera su cauzione la giornalista anti-Duterte Maria Ressa : La giornalista filippina Maria Ressa è stata liberata su cauzione dopo essere stata arrestata mercoledì per le sue posizioni critiche nei confronti del presidente Rodrigo Duterte. La reporter, fra i ...