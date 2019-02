Mano dura en el tránsito | el Gobierno presenta proyecto de ley para combatir

Matteo Salvini : "A Sanremo non mi aMano. Ma io la mattina - durante la doccia - ascolto 'Questo piccolo grande amore'" : "Vi auguro un buon Sanremo, so che non mi amano. Ormai quando faccio la doccia la mattina mi ascolto 'Questo piccolo grande amore'": così Matteo Salvini, parlando, in un comizio a Terni, a proposito del Festival."Al livore, al rancore e alla rabbia della sinistra - ha sottolineato ancora Salvini - ormai ho capito che bisogna rispondere con un sorriso e con pane e Nutella". La polemica tra il vice premier e la kermesse era cominciata prima ...

Ma perché la chiaMano Milano Men Fashion Week se dura solo un finesettimana? Vogliono scimmiottare Parigi. Dove sfila grandeur e opulenza : Se a scriverlo è il Wall Street Journal c’è da credergli. I migliori investimenti nel 2018 sono stati in luxury items, opere d’arte, macchine d’epoca, vini pregiati e diamanti. Ce lo conferma Giacomo Rigante, tra gli ideatori di Worldwidedelux, una società specializzata in eventi al top e in conciergerie di lusso, 24 ore su 24, 7 giorni su 7: perché i “capricci” di sfarzo e magnificenza non riposano mai. perché no, investire in selle di ...

Manovra - Fico a Questori 'Valutare profilo disciplinare durante bagarre'. Sarà usata la Var : La politica tenta di copiare il mondo del calcio per valutare dal punto di vista disciplinare il comportamento dei deputati. I Questori infatti si avvarrano della tecnologia prima di comminare ...

Manovra - i deputati di Liberi e uguali espongono la Costituzione durante il voto : “Premiate evasori e furbetti” : durante il voto di fiducia alla Camera, i deputati di Leu sono passati sotto i banchi della presidenza di Montecitorio alzando la Costituzione. La protesta era stata annunciata dal capogruppo Federico Fornaro, nell’esprimere il voto fortemente contrario alla legge di bilancio: “Non è una Manovra del cambiamento, al contrario è Manovra tutt’altro che innovativa, è una Manovra vecchia che premia i grandi evasori e i furbetti ...

Manovra : Lotti - Pd c'è e ci sarà - opposizione dura a governo di cialtroni : "Aumenta la pressione fiscale e diminuiscono le risorse per gli investimenti: esattamente il contrario di quello che è stato fatto negli ultimi anni e che aveva fatto ripartire la nostra economia. ...

Ncc - tensioni a Roma durante la manifestazione degli autisti contro la Manovra : La protesta è iniziata ieri, poco dopo le 13 con una sfilata lungo l'anello viario che collega il piano Partenze dei Terminal dell'aeroporto di Fiumicino. Le auto degli Ncc, scortate in testa e coda ...

Manovra - Tria in commissione Bilancio : “Evitata procedura Ue disastrosa. No tagli agli investimenti : restano 15 miliardi” : La procedura d’infrazione sarebbe stata “disastrosa”. L’ammissione del governo arriva attraverso le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, durante l’audizione nella commissione Bilancio della Camera durante la quale il titolare del Tesoro ha difeso l’impostazione spiegando che l’attuale versione, in via di approvazione definitiva, “riduce la spesa corrente nel 2019 e non lo fa a ...

MusulMano entra in chiesa gridando Allah durante la messa di Natale : paura nel Bresciano : durante la messa di Mezzanotte a Maclodio , paese di 1500 persone nel Bresciano, un uomo di origini marocchine visibilmente alterato é entrato in chiesa gridando il nome di Allah e pronunciando frasi ...

Gregorio De Falco (M5S) incredibile - non vota la Manovra e attacca duramente il governo : Gregorio De Falco incredibilmente si astiene dal voto del maxiemendamento e successivamente critica duramente il governo Il grillino Gregorio De Falco, in tema di manovra economica, sembra avere le idee molto chiare, in primis sugli aspetti procedurali. Stando alla visione del pentastellato, che ne ha parlato all’Huffington Post, quest’ultimi hanno lasciato a desiderare. Il dissidente ha voluto ribadire qual è il suo pensiero, ...

Manovra - Giovanni Tria : 'Colpa della Francia se Commissione Ue così dura con l'Italia' : Tutta colpa della Francia . O, almeno, così ha spiegato Giovanni Tria intervistato su Radio24 da Maria Latella e Oscar Giannino. Secondo il ministro dell'Economia ' i problemi che si sono creati in Francia hanno reso la Commissione Ue più rigida verso l'Italia, perchè la parte più rigorista si era preoccupata che essendo meno rigida con l'Italia poi ...

Manovra - Conte : “Procedura infrazione andava evitata - ho convinto Salvini e Di Maio” : Dopo l'ok da Bruxelles alla Contestata Manovra economica voluta dal suo governo, il Premier Conte esulta: "Ho evitato l’apertura di una procedura di infrazione". "Ho temuto saltasse tutto per la dialettica bidirezionale e ho chiesto e ottenuto una linea di comunicazione più attenta" ha ammesso Conte, assicurando: "L’impianto della Manovra è rimasto però quello iniziale"Continua a leggere

Manovra - il premier Conte : la procedura di infrazione andava evitata : "Attraversare una procedura di infrazione che avrebbe messo sotto controllo i conti dell'Italia per sette anni, inutile negarlo, avrebbe avuto un costo politico molto elevato, e forse non del tutto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 dicembre : Bruxelles promuove la Manovra : “per ora” niente procedura d’infrazione : Deficit al 2% Accordo con l’Ue, ma con tagli e Iva Meno spese e più entrate da 10 miliardi nel 2019. Nel 2020-2021 le clausole di salvaguardia salgono a 50 miliardi di Carlo Di Foggia 20 anni e non sentirli di Marco Travaglio Spiace dirlo, ma ha ragione Berlusconi: “La Spazzacorrotti è una legge pericolosissima e mette ogni cittadino nelle mani di qualunque pm”. Avrebbe dovuto precisare “ogni cittadino come me”. Ma non sottilizziamo: lui ...