Guaidò proclama 23 2 protesta nazionale

Venezuela - il ministro Moavero incontra una delegazione dell'autoproclamato presidente Guaidò : Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi , ha ricevuto una delegazione dell'autoproclamato presidente Venezuela no, Juan Guaidò , per parlare della crisi politica del Paese sudamericano. Moavero ...

Juan Guaidó - colui che si è proclamato presidente del Venezuela : «Alziamo la mano destra. Oggi, 23 gennaio 2019, nella mia condizione di presidente dell’Assemblea Nazionale, invocando gli articoli della Costituzionale Bolivariana della Repubblica del Venezuela , di fronte a Dio, Venezuela , i miei colleghi deputati, giuro di assumere formalmente le competenze dell’esecutivo nazionale, come presidente incaricato del Venezuela , per bloccare l’usurpazione, fare un governo di transizione e convocare elezioni ...

Venezuela : sale la tensione - Juan Guaidò si autoproclama presidente : È ormai altissima la tensione in Venezuela dove all’urlo di “si, se puede!”, il capo dell’opposizione Juan Guaidò ha spodestato Nicolas Maduro giurando sulla costituzione e autoproclamandosi presidente ad interim in attesa di nuove elezioni. In Plaza Venezuela migliaia di persone ascoltano le parole del nuovo presidente che si rivolge direttamente all'esercito chiedendo aiuto per ristabilire la costituzione e trovando sostegno nel Ministro della ...