Usa | allarme in Illinois per un uomo armato in un' azienda

Maltempo in Usa : allarme in 31 Stati - arrivano gelo e neve : Freddo, pioggia e neve: è allerta Maltempo in 31 Stati USA, in particolare per una nuova tempesta invernale che si abbatterà sulla East Coast. Sono attese abbondanti precipitazioni nevose a Washington e tanta neve e pioggia a New York. Le compagnie aree sono state costrette a cancellare già 1.600 voli. L’aeroporto più colpito è quello di LaGuardia a New York. L'articolo Maltempo in USA: allarme in 31 Stati, arrivano gelo e neve sembra ...

Monopattini elettrici - è allarme negli Usa. Solo nel 2017 oltre 1.500 feriti : A vederli, si direbbero innocui e divertenti. Eppure, i Monopattini elettrici possono nascondere pericoli non indifferenti, con cui gli Stati Uniti si stanno scontrando già da diverso tempo. Quella che nelle nostre città è sbarcata proprio negli ultimi tempi, oltreoceano è una mania che esiste già da un paio d’anni e che promette di rivoluzionare il sistema dei trasporti urbani anche qui, in Europa e – verrebbe da dire “addirittura” ...

Gran Bretagna - è allarme suicidi fra i ragazzi. Sotto accUsa i social : In Gran Bretagna è allarme suicidi fra gli adolescenti . Secondo le ultime analisi, negli ultimi otto anni il tasso dei suicidi per i giovani fra i 15 e 19 anni d'età è aumentato sensibilmente. Un ...

Maltempo - Autobrennero chiUsa per neve 12 km di code. L allarme degli automobilisti 'Siamo fermi da questa notte' : BOLZANO - Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio ...

Il vortice polare spaventa gli Usa : temperature fino a -50 gradi. L'allarme : "Non uscite di casa - rischio congelamento" : Gli Stati Uniti stretti nella morsa del gelo: abbondanti nevicate e temperature polari (scese fino ai -50) hanno portato all'allerta meteo in diversi stati del "Midwest", dal Nord Dakota all'Ohio, dove potrebbero essere registrate le temperature più basse degli ultimi vent'anni. Come riporta HuffPost Us, i meteorologi hanno affermato che il freddo record potrebbe essere potenzialmente pericoloso per la vita degli abitanti. Nella giornata ...

Iran - allarme per Teheran : la capitale sta sprofondando - spaccature e voragini profonde 60 metri intorno la città a caUsa della siccità [FOTO] : 1/8 ...

RagUsa - case popolari : allarme per le troppe occupazioni abusive : Troppi episodi di occupazione abusiva di case popolari nei Comuni iblei. Il fenomeno appare in crescita e sta creando anche allarme, tanto che la Prefettura di Ragusa ha tenuto sull'argomento una ...

Allarme acqua alle 'Chini' - chiUsa la cucina della scuola : BOLZANO . chiusa la cucina della mensa delle scuole elementari "Chini" ai Piani; gli insegnanti invitati a fare in modo che i bambini - in tutto circa 160 dei due gruppi linguistici - non bevano l'...

Furto al bar Savini a RagUsa : allarme criminalità : La zona industriale di Ragusa nel mirino della criminalita’ un altro devastante Furto si e’ consumato ai danni del bar Savini. Appello al Prefetto

L’allarme dell’intelligence Usa : “L’Isis vuole attaccare con i droni” : Dopo Gatwick, è toccato a Heathrow. Il principale aeroporto londinese è stato bloccato per quasi due ore ieri pomeriggio, a causa dell’avvistamento di droni vicini alla pista che potevano mettere a rischio la sicurezza dei voli. ...

Da Val SUsa a Renon - tre giorni - tre bimbe - tre incidenti. Torna l'allarme sicurezza sulle piste da sci : Sono bastati pochi attimi perché una giornata di svago e di divertimento si trasformasse in tragedia. Negli ultimi tre giorni due bambine sono morte mentre erano con la famiglia su una pista da sci. Una terza si è salvata ma nello scontro con un'altra sciatrice, in Friuli, ha riportato ferite gravi. Questi tre episodi, avvenuti nel giro di così poco tempo, riportano l'attenzione sulla necessità di sicurezza sulle ...

Allarme Bce : 'nuova crisi finanziaria non è esclUsa' : 'I tassi di interesse che abbiamo fissato per l'economia della zona euro rimarranno al livello attuale ... almeno fino all'estate del 2019 e finché necessario'. Ricevi aggiornamenti su BCE Lasciaci ...

Al Jazeera : 'Mainstreamizzazione della xenofobia dovrebbe caUsare allarme in Ue e oltre' : Al Jazeera è un'emittente nata in Qatar e divenuta un sito d'informazione che si concentra prevalentemente su notizie riguardanti Africa e Medio Oriente. Allo stesso tempo, però, offre anche alcuni punti di vista sugli scenari occidentali, come nel caso di un commento pubblicato lunedì e incentrato sulla politica del vicepremier italiano Matteo Salvini. L'autore dell'analisi Andrea Mammone pone l'accento sul grande errore che l'Europa ha fatto ...

Allerta a Barcellona dopo allarme da Usa : ANSA, - ROMA, 24 DIC - Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Barcellona dopo che il dipartimento di Stato Usa ha diramato ieri via Twitter un allarme terrorismo nella città catalana per le ...