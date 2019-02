Spread Btp-Bund cala a 272 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 15 febbraio apertura stabile a 270 punti base. Giovedì 14 febbraio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso sempre a 270, in aumento rispetto alla chiusura ai 266 di mercoledì 13

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 14 febbraio apertura in calo a 263. Mercoledì 13 febbraio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 266 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 271 di martedì 12

Visco : lo Spread Btp-Bund deve stare sotto quota 300 : Roma, 13 feb., askanews, - 'Lo spread non deve essere a 300 punti, ma deve stare sotto'. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, presentando a Milano all'Università Bocconi ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 13 febbraio il differenziale ha aperto a 269 punti base, in calo rispetto alla chiusura di ieri a 271. Il rendimento del decennale Italiano è al 2,83%

Spread in calo - ma i rischi restano alti. Come muoversi sui BTP? : L'idea degli esperti è che l'economia del nostro Paese rimarrà debole per diverso tempo e questo contribuirà a fare aumentare i rischi sulla sostenibilità del debito nel lungo termine. NOn diversa la ...

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 12 febbraio il differenziale ha aperto a 273 punti base, in calo rispetto alla chiusura di ieri a 278

Spread Btp Bund a 273 punti in avvio : ANSA, - ROMA, 12 FEB - Lo Spread tra Btp e Bund in avvio di giornata è in calo a 273 punti base contro i 278 di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,87%. 12 ...

Btp risalgono da minimi metà dicembre con ricoperture - Spread sotto 290 pb : ** Ad appesantire i Btp, l'intensa attività sul primario e la debolezza del quadro economico messa in luce dagli ultimi dati che preludono ad un anno di sostanziale stagnazione dell'economia.

Spread Btp Bund in calo a 285 punti in avvio di giornata : Lo Spread tra Btp e Bund in avvio di giornata è in calo a 285 punti base contro i 287 di venerdì in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,95%. avvio di seduta ...

Spread Btp Bund a 285 punti in avvio : ROMA, 11 FEB - Lo Spread tra Btp e Bund in avvio di giornata è in calo a 285 punti base contro i 287 di venerdì in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,95%.

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 11 febbraio il differenziale ha aperto a 286 punti base, in lieve calo rispetto alla chiusura di venerdì 8 febbraio a 287 punti, il massimo negli ultimi due mesi

Lo Spread sale a quota 290 - Btp al 3% - Borsa in rosso : Arrivano anche le prime conseguenze economiche della crisi politica fra Italia e Francia: Air France-Klm si sfila dal salvataggio di Alitalia. La chiusura è in rosso anche per gli altri listini ...

Spread Btp-Bund vola a 292 - tasso Btp torna al 3% : Dopo il rialzo di giovedì causato anche dal taglio sulle previsioni di crescita per l'Italia da parte della Commissione Europea a +0,2% per il 2019, nonché per l'allarme sull'economia italiana da ...

Spread Btp-Bund vola a 290 - tasso Btp al 2 - 99% : Il differenziale tra Btp e Bund tedesco vola a 290 punti base, segnando nuovi massimi di circa due mesi. Il rendimento del decennale italiano è al 2,99%, a un passo dalla soglia psicologica del 3%.