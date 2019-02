Roma | respira da sola la bambina di 22 mesi picchiata dal compagno della madre

Roma : la bimba picchiata dal compagno della madre respira da sola - prognosi riservata : “La paziente di 22 mesi giunta nella notte di mercoledì al Pronto Soccorso è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione“: lo rende noto l’Ospedale Bambino Gesù. La situazione clinica della bimba, picchiata dal compagno della madre, “è in lento miglioramento. I parametri cardio-respiratori sono stabili. La bambina è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l’attività respiratoria spontanea. La prognosi rimane ...

A Roma c'è un quartiere che respira diossina. E nessuno risponde alle domande dei cittadini : L'incendio dell'impanto Tmb salario nella Capitale avvenuto alcune settimane fa è stato solo il punto più basso di una crisi ecologica che va avanti da anni. Nel totale disinteresse delle istituzioni Riscaldamento globale, bisogna agire adesso per fermare l'Apocalisse" Tmb Salario, l'impianto che appesta il municipio. Nell’indifferenza del Campidoglio " Tmb Salario, nell'impianto andato a fuoco a Roma era tutto illegale"

Roma : Di Francesco respira - ma resta in ansia : E al terzo giorno Pallotta parlò. 'Nessuno è soddisfatto dei risultati e delle prestazioni. Il nostro unico obiettivo è di migliorare in tutto quello che facciamo e ci lavoreremo tutti insieme. Se ...

La Roma batte il Genoa 3-2 ma non la crisi - Di Francesco respira : È passata la nottata, parafrasando Eduardo De Filippo: era tutto pronto per un doloroso esonero, quello di Eusebio Di Francesco da parte della Roma, insoddisfatta dopo prestazioni a dir poco inquietanti come quelle di Bologna, Cagliari, Plzen o, tra le mura amiche, con Chievo e Spal. Di Francesco e prospettive difficili per la Roma nel 2019 La Roma resta dietro in classifica pur vincendo. È ora al sesto posto in compagnia del Sassuolo sorpresa ...

Roma - Di Francesco respira dopo la vittoria sul Genoa : “Ambiente difficile - ma ottima reazione” : Al termine del match contro il Genoa, il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Sulla partita: “Stasera devo fare i complimenti ai ragazzi che in un ambiente particolare, dovuto comunque al nostro demerito. Non è stato facile, ma hanno tirato la voglia, l’orgoglio di fare i tre punti. Certo, a volte abbiamo giocato meglio”. Su Zaniolo: “L’ho mandato in ...

Incendio in impianto rifiuti - Legambiente Lazio : “L’aria di Roma oggi è irrespirabile - un disastro ambientale” : “L’aria di Roma oggi è irrespirabile, un disastro ambientale. La discarica del Salario, come è ormai diventato il Tmb da tempo, andava chiusa come chiedono cittadini, comitati e associazioni del territorio“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio, in riferimento all’Incendio divampato al Tmb Salario di Ama a Roma. “Tante promesse pre-elettorali da tutti, ma nessuno ha mai avviato un cambio ...

Nube scura su Roma dopo l'incendio al deposito Ama : 'Aria irrespirabile' : Roma, 11 dic., askanews, - Si sta progressivamente ma lentamente riducendo il vasto incendio divampato nella notte a Roma un deposito nell'impianto TMB dell'Ama su Via Salaria. I vigili del fuoco sono ...

Rifiuti Roma - rogo nel Tmb Ama al Salario : 'Aria irrespirabile' : Roma, 11 dic., askanews, - Un grosso incendio è divampato nella notte a Roma nell'impianto TMB dell'Ama in Via Salaria 987, fortemente criticato negli ultimi mesi dai cittadini dei quartieri limitrofi ...