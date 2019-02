Genoa Lazio formazioni probabili | biancocelesti in emergenza

Probabili formazioni di Genoa-Lazio : La sconfitta col Siviglia nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League non rappresenta una brutta notizia, per la Lazio, soltanto in termini di risultato. Giovedì, infatti, i biancocelesti ...

Prandelli attacca la Fiorentina : la rivelazione del tecnico del Genoa : Cesare Prandelli ha iniziato una nuova avventura sulla panchina del Genoa, i primi risultati sono stati importanti. In un’intervista a ‘TuttoSport’ l’allenatore svela un retroscena con tanto di frecciata alla Fiorentina, dal mancato trasferimento alla Juventus fino alla Nazionale: “Troppo presto in Nazionale? Hai ragione. Ci ho pensato, sì, anch’io credo che sia arrivata un po’ troppo presto. Però ci furono ...

Calciomercato Lazio - dal Genoa arriva Romulo : ROMA - Romulo - Lazio: ora è ufficiale. La società biancoceleste, infatti, ha prelevato il calciatore dal Genoa in prestito con diritto di opzione. Questa la nota del club capitolino: " La S.S. Lazio ...

Lazio - Murgia : l'eroe della Supercoppa cerca la ripartenza. Futuro al Genoa? : Quel gol sembrava la svolta della sua carriera. La sera del 13 agosto 2017 Alessandro Murgia segnò il gol del 3-2 contro la Juventus che regalò la Supercoppa, il primo trofeo della Lazio di Inzaghi. ...

Genoa - la rivelazione di Radu : “il rigore parato a Ilicic? Ecco cosa ho detto a mia mamma…” : Il portiere del Genoa ha parato il rigore a Ilicic nel match contro l’Atalanta, raccontandolo poi alla mamma per telefono La mamma è sempre la mamma, la prima persona a cui raccontare gioie e dolori. Ionut Radu deve pensarla allo stesso modo, Ecco perché oggi ha chiamato proprio la madre per raccontarle le emozioni provate dopo il rigore parato a Ilicic, fondamentale ai fini della vittoria del Genoa sull’Atalanta. Intervenuto ...