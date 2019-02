Balotelli | rito di iniziazione con il Marsiglia | canta l' inno francese

Balotelli - salta il ritorno in Italia : è fatta con il Marsiglia : Si è deciso nelle ultime ore il futuro dell’attaccante Mario Balotelli. Il calciomercato entra sempre più nel vivo, in particolar modo nella giornata di oggi è stato definito il passaggio dell’attaccante Piatek al Milan. Ma non è di certo finita, nelle ultime ore SuperMario era stato proposto al Sassuolo come sostituto di Boateng, passato incredibilmente al Barcellona. Niente da fare però, Balotelli sarà un calciatore del ...

Mercato - Balotelli : spunta il West Ham - sarà ritorno in Premier? : Inserimento a sorpresa per Mario Balotelli, ormai ai saluti a Nizza. Nelle ultime ore si è fatto avanti con decisione il West Ham che proprio nelle ultime settimane ha ricevuto un'offerta da 45 ...

Il calciomercato del giorno – Balotelli prepara il ritorno in Italia [VIDEO] : Il calciomercato del giorno – E’ giunta al termine l’avventura in Francia per l’attaccante Mario Balotelli, rottura definitiva tra l’attaccante ed il Nizza. SuperMario ha intenzione di tornare grande protagonista e per questo motivo spera di tornare in Italia. Sono diversi i club del massimo campionato pronti a rilanciare Balotelli, le big non sembrano intenzionate a dare fiducia al calciatore, per questo motivo possono essere tre le ...