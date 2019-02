Autonomia : Stefani - ogni allarmismo è del tutto infondato : Roma, 15 feb., askanews, - "Sono delusa per le ricostruzioni sbagliate ma determinata ad andare avanti. ogni allarmismo è del tutto infondato". A spiegarlo è stata Erika Stefani, ministro per gli ...

Autonomia - la ministra Stefani : “Oggi non c’è voto - ma inizia iter”. Gallo (M5s) : “Tutta questa fretta non ha senso” : inizia l’iter dei testi sulle autonomie regionali, anche se dentro il governo ancora non c’è l’intesa definitiva. “Sono soddisfatta”, ha dichiarato la ministra degli Affari regionali Erika Stefani, “perché questa sera i testi sulle autonomie arrivano in consiglio dei ministri. La procedura non prevede in cdm voti sui testi. Siamo consapevoli che il percorso non è concluso, ma siamo ottimisti sul risultato ...

Autonomia - la ministra Stefani : “Testi pronti per cdm. Ma nodi da discutere”. De Luca si appella a M5s : “La blocchino” : Il consiglio dei ministri del 14 febbraio discuterà i testi per l’Autonomia rafforzata di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. A darne garanzia è la ministra per gli Affari regionali del Carroccio Erika Stefani: “Non c’è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. Restano dei nodi politici sui quali discutere”. Sul tema continua lo scontro tra le Regioni. Il presidente della ...

Autonomia - il ministro Stefani diserta la convention organizzata dalla regione : Il governatore «Nulla di drammatico - commenta il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini - dispiace il ministro non possa intervenire perché avrebbe ascoltato le parti sociali di questa ...

“L’Autonomia non si annacqua e non si rimanda” - dice Stefani : Roma. Se le si dice che il 15 febbraio si comincia, lei subito corregge: “Si è cominciato da un pezzo ormai. Il 15 semmai si arriva alle battute finali”, dice Erika Stefani. E con lo sguardo indica i tre faldoni accatastati sulla sua scrivania, uno per ogni regione. “Veneto, Lombardia ed Emilia vogl

Erika Stefani a Pietro Senaldi : 'Certi ministri grillini frenano sull'Autonomia' : Solo a quel punto il ministero dell' Economia può intervenire per quantificare i soldi che spettano a ogni Regione per ciascuna funzione e il consiglio dei ministri può varare, contestualmente, il ...

Autonomia - Stefani (Lega) : “Bozze pronte - ma non ho risposte da ministri M5s. Quando Conte firma decreto? Saperlo…” : Quando il premier Giuseppe Conte firmerà il decreto? “Ah, saperlo…”. “Io ho fatto il mio”, ma “non ho avuto riscontri dai ministeri di Salute, Ambiente, Giustizia. E poi da Lavoro e Sviluppo economico, i dicasteri di Luigi Di Maio“. Cioè tutti ministeri del Movimento 5 stelle. A lanciare l’accusa in un’intervista a Libero è Erika Stefani, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie della ...