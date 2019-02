Anche Fitch taglia le stime del Pil dell' Italia

blogo

: #Fitch taglia le stime del #Pil dell'Italia nel 2019 da 1,1% a 0,3%. Giù anche le previsioni di crescita dell'Euroz… - Agenzia_Ansa : #Fitch taglia le stime del #Pil dell'Italia nel 2019 da 1,1% a 0,3%. Giù anche le previsioni di crescita dell'Euroz… - webnauta5_9 : RT @andreaarma: Anche #Fitch taglia le stime di crescita per l'Italia dall'1,1% allo 0,3%. Siamo in piena recessione. Necessita nuova manov… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Fitch taglia le stime del #Pil dell'Italia nel 2019 da 1,1% a 0,3%. Giù anche le previsioni di crescita dell'Eurozona da… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)Il giorno dopo Moody's, come era atteso, si fa sentirel'agenzia di ratinge anch'essadrasticamente lesul Pil 2019 non solo per l', ma per tutta l'Eurozona. Infatti nel report si legge che "negli ultimi mesi i dati sull'attività economica'Eurozona si sono deteriorati in modo più drastico che in altre parti del mondo".E per questo levengono abbassate dall'1,7% previsto in precedenza, a solo l'1% e l'è il Paese che frena più di tutti, crollando dall'1,1% allo 0,3%, insieme alla Germania che dall'1,7% scende a poco meno'1%. Più contenuto il calo per la Francia, dall'1,7% all'1,4%, e per la Spagna, dal 2,3% al 2,1%.Secondoè "la prospettiva di crescenti forze euroscettiche" nel Parlamento Europeo dopo le elezioni di maggio che "potrebbe aumentare le tensioni sui mercati finanziari, danneggiare la fiducia e ridurre gli ...