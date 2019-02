Remake di The Legend of Zelda Link’s Awakening annunciato per Switch | trailer e uscita

Durante il suo ultimo Direct - Nintendo annuncia il Remake di The Legend of Zelda : Link's Awakening per Switch : Durante il suo Direct, Nintendo ha annunciato il remake del classico per Game Boy The Legend of Zelda: Link's Awakening, ovviamente in esclusiva Nintendo Switch. Nel trailer possiamo ammirare l'opening del titolo originale opportunamente modificata, oltre ad alcune sezioni di gameplay che mostrano un mondo di gioco (anche nemici e personaggi) interamente realizzato in 3D ed una telecamera con visuale dall'alto. A prima vista sembra che lo stile ...

Ginnifer Goodwin in The Twilight Zone per la gioia di Josh Dallas : le novità sul Remake e la data di debutto : I Charming continuano a far innamorare e battere il cuore ai fan di Once Upon a Time. La serie ABC è ormai sepolta ma i due continuano a intrattenere i fan sui social proprio come è successo qualche ora fa con l'annuncio della presenza di Ginnifer Goodwin in The Twilight Zone. Lui al momento è impegnato con Manifest ed è in attesa di sapere se la serie verrà rinnovata per una seconda stagione o meno ma, intanto, su Twitter commenta la notizia ...