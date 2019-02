Prostituzione : Veneto - albo professionale e partita Iva per le prostitute (2) : (AdnKronos) - Guadagnini prosegue poi ricordando come la "Corte di Cassazione ha dichiarato la prostituta una "libera professionista" con il diritto di ricevere giusto compenso e dovrebbe e di emettere fattura con partita IVA. E la stessa Corte in un'altra sentenza ha dichiarato come la prostituzion