ilfogliettone

: Nuova aggressione al giornalista Piervincenzi a Pescara - SkyTG24 : Nuova aggressione al giornalista Piervincenzi a Pescara - ilfogliettone : Nuova aggressione a troupe Rai - - zazoomnews : Nuova aggressione al giornalista Piervincenzi a Pescara - - #Nuova #aggressione #giornalista -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Spintoni, strattoni, schiaffi:per Daniele Piervincenzi, il giornalista che fu colpito ad Ostia con una testata da Roberto Spada, e la suaa Pescara. Piervincenzi, inviato del nuovo programma di Rai2 Popolo sovrano, il filmaker Sirio Timossi e il redattore David Chierchini sono stati costretti con la violenza da allontanarsi dal quartiere Rancitelli da un gruppo di abitanti, mentre lavoravano a un'inchiesta sui clan della periferia pescarese. "Questo governo non tollera zone di illegalita'. Nessuno puo' sentirsi al di sopra della legge", avverte il premier Giuseppe Conte esprimendo solidarieta'. Numerose le testimonianze di vicinanza all'inviato e alla, dai vertici Rai al presidente eletto della Regione Abruzzo Marco Marsilio (RPT Marco Marsilio) che auspica "una dura reazione di tutte le istituzioni competenti per riportare la legalita' in quel ...