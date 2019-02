Noci | che passione | quante varietà conosci?

Il geNocidio dei cristiani nelle Filippine (che non commuove i tg) : È genocidio di cristiani: 27 morti nelle Filippine, dove da anni i musulmani radicali di Abu Sayaf prendono di mira i fedeli cattolici. Due bombe sono esplose ieri mattina in una cattedrale sull'isola di Jolo, nelle Filippine, durante la messa della domenica. I terroristi appartengono a un gruppo vi

Matteo Salvini - il delirio di don Farinella : "Mani sporche di sangue - a processo per geNocidio" : Don Paolo Farinella torno ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini dai microfoni de La Zanzara su Radio24. Il prete di Genova aveva conquistato nuova popolarità lo scorso Natale, quando aveva deciso di chiudere la sua chiesa per protestare contro il ministro dell'Interno. Oggi il parroco non sembra

"Continua un geNocidio e direi al ministro Salvini : si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva" : "Continua un genocidio e direi al ministro Salvini: si farà un secondo processo di Norimberga e lui non potrà dire che non lo sapeva". L'ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, a margine della cerimonia in ricordo del magistrato Paolo Borsellino, in via D'Amelio, in cui è intervenuta anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, commentando l'ultimo naufragio e le morti di migranti al largo delle ...

Il polo dei civici è pronto con Delli Noci - Sentire Civico abbandona il tavolo perché vuole fare le primarie. Poli vicina anche ai civici

Musica e danza - Il Gran Ballo che celebra 'Lo schiacciaNoci' : Il Gran Ballo può contare sul patrocinio del Comune di Roma, della Camera di Commercio Italo-Russa, del Centro per la Scienza e la Cultura Russa e del Foro di Dialogo tra Italia e Russia. Promotori e ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Legambiente Lazio : “Non servivano dati scientifici per dire che la nube era Nociva per la salute” : “Non servivano dati scientifici per dire che la fitta nube, vista e respirata da tutta Roma durante l’Incendio della discarica al Salario, fosse chiaramente nociva per la salute“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, in riferimento ai dati di Arpa Lazio sulle polveri sottili registrati ieri a Roma, dai quali è emersa la quantità di PM10 presente nell’aria. I dati diffusi ieri, spiega Scacchi, ...

NBA – Kevin Durant - che schiaffo a LeBron James : “per i giovani è Nocivo giocare con lui! Chi lo adula poi…” : Kevin Durant senza peli sulla lingua: la stella degli Warriors critica LeBron James e tutto l’hype mediatico che si viene a creare intorno alla sua persona. KD non le manda di certo a dire e mette in guardia i giovani Se c’è una caratteristica che sicuramente va riconosciuta a Kevin Durant è quella di essere una persona davvero schietta. La stella degli Warriors non si è mai fatto problemi a dire ciò che pensa, in questo caso, ...