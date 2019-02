Napoli-Zurigo | quando si gioca? Date | programma | orari e tv delle sfide di andata e

Calcio - Europa League 2019 : andata sedicesimi di finale. Il Napoli riparte da Zurigo con gli ottavi nel mirino : Sfida delicata quella che attende il Napoli di Carlo Ancelotti nella giornata di domani. La formazione partenopea scenderà in campo a Zurigo, in Svizzera, per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2018-2019 di Calcio. Dopo la beffarda eliminazione dalla Champions nonostante un girone eliminatorio di altissimo livello, Lorenzo Insigne e compagni cominciano la loro avventura nella seconda competizione europea con ...

Zurigo Napoli - Insigne : 'Non vogliamo più soltanto partecipare - ma vincere' : Lorenzo Insigne ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, prima di tenere la conferenza stampa con Carlo Ancelotti: "La cosa importante in questo momento è vincere la partita di domani e ridare ...

Zurigo-Napoli - Ancelotti sincero in conferenza stampa : “quest’anno potrebbe essere di transizione” : Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne protagonisti della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League del Napoli contro lo Zurigo Alla vigilia della partita contro lo Zurigo, valida per la sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, Carlo Ancelotti parla in conferenza stampa. “Non sarà facile vincere perché è una competizione lunga. – ha confessato l’allenatore del club partenopeo – Siamo ...

Zurigo-Napoli conferenza Ancelotti : “Se vinciamo stagione indimenticabile” : ZURIGO NAPOLI conferenza Ancelotti – Andata dei sedicesimi di finale di Europa League che vale una stagione per il Napoli che, eliminato dalla Coppa Italia e a undici punti dalla Juve in campionato, chiede l’impresa all’Europa. Zurigo Napoli conferenza Ancelotti “Potrebbe certificare il fatto che la stagione è positiva, poi vincerla la renderebbe indimenticabile ma […] L'articolo Zurigo-Napoli conferenza Ancelotti: ...

Zurigo Napoli - Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne LIVE in conferenza stampa : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 9 minuti fa Mentre si prepara a dare l'addio a Marek Hamsik, domani il Napoli debutta in Europa League contro lo Zurigo. Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne presenteranno ...

Europa League - il presidente dello Zurigo : “Napoli favorito” : “Il Napoli ha moltissimi giocatori validi, ma tra tutti Koulibaly è colui che vorrei portare con me in Svizzera. Siamo molto eccitati all’idea di questa partita, onoratissimi di ospitare una squadra come il Napoli e tutti i suoi tifosi”. Sono le dichiarazioni su Radio CRC, da parte di Ancillo Canepa, presidente dello Zurigo alla vigilia della gara di Europa League contro il Napoli: “Ci aspettiamo molto da questo match. Il ...

Zurigo-Napoli - tutto quello che c'è da sapere sul match di Europa League 2019 : Dove è possibile guardare Zurigo-Napoli? La sfida tra Zurigo e Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD, canale 252, e su Sky Sport Uno DTT, canale 382 del digitale terrestre,, ...

Probabili Formazioni/ Zurigo Napoli : diretta tv. Torna Ounas al primo minuto? : Probabili Formazioni Zurigo Napoli: diretta tv del match di Europa league. Ecco le mosse dei due tecnici per la sfida di domani, andata degli ottavi.

Probabili formazioni Zurigo – Napoli - Europa League 14-02-19 : Zurigo – Napoli, Sedicesimi di finale andata Europa League, Giovedì 14 Febbraio 2019 ore 21.00, le Probabili formazioniProbabili formazioni / Europa League / Zurigo / Napoli – L’avventura del Napoli in Europa League comincia al Letzigrund Stadium di Zurigo. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, dopo essere stati eliminati in maniera piuttosto sfortunata dalla Champions nel girone con Psg, Liverpool e Stella Rossa, prova a rifarsi ...

Zurigo-Napoli - Ancelotti sceglie Ospina e Diawara : La Gazzetta dello Sport anticipa le probabili scelte di Carlo Ancelotti in vista del match con lo Zurigo di Europa League : 'In porta Ospina sembra in vantaggio su Meret mentre a sinistra Ghoulam dovrebbe farsi ...

Napoli-Zurigo probabili formazioni Europa League 2019 : turnover per Carlo Ancelotti - ma sarà ancora Arkadiusz Milik a reggere l’attacco : Non solo Champions League nella settimana di calcio internazionale, poichè è tempo di fare sul serio anche per il Napoli di Carlo Ancelotti, che domani sera (giovedì 14 febbraio), alle ore 21, scenderà in campo contro gli svizzeri dello Zurigo, nella sfida d’andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League 2019. Per gli azzurri non sarà una sfida facile, ma il tecnico emiliano adotterà un ampio turnover, facendo riposare alcuni ...

Napoli-Zurigo - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : Il Napoli affronterà lo Zurigo nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i partenopei sono stati fortunati e hanno pescato la squadra svizzera che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Carlo Ancelotti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si giocherà in terra elvetica, ...

Il Napoli sul campo dello Zurigo : dove seguire il match di Europa League : I piani europei del Napoli sono cambiati in corsa: gli azzurri non sono infatti riusciti ad andare oltre il terzo posto nel proprio girone di Champions League e questo ha, inevitabilmente, provocato la loro “retrocessione” in Europa League. L’avversario che attende gli azzurri ai sedicesimi di finale è comunque piuttosto abbordabile: la formazione di Ancelotti […] L'articolo Il Napoli sul campo dello Zurigo: dove seguire ...

Convocati Zurigo-Napoli : di nuovo assente Verdi - c’è Gaetano : Fuori anche Albiol e Mario Rui Ancelotti ha diramato la lista dei Convocati per la partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: Zurigo-Napoli in programma giovedì 14 febbraio alle ore 21 (dove vederla in tv). Mario Rui si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la distrazione di primo grado al bicipite femorale destro. Non sarà del match neppure Verdi (di cui abbiamo scritto stamattina) che ieri in allenamento ha ...