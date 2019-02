Garanzia Mutuo prima casa 2019 : domanda e requisiti del fondo : Garanzia mutuo prima casa 2019: domanda e requisiti del fondo fondo di Garanzia mutuo 2019 Il fondo di Garanzia per i mutui sulla prima casa è stato istituito con la manovra finanziaria del 2014. Dal suo esordio, sono stati sbloccati circa 80mila crediti ipotecari (con copertura fino al 50% della quota capitale); a beneficiarne, in generale, soggetti con difficoltà di accesso ai prestiti e, in particolare, under 35. Tuttavia, la Legge di ...

Mutuo ristrutturazione prima casa 2019 : detrazioni e agevolazioni fiscali : Mutuo ristrutturazione prima casa 2019: detrazioni e agevolazioni fiscali agevolazioni Mutuo per ristrutturazione Il Mutuo ristrutturazione prima casa è una delle tipologie di Mutuo richiedibili e per i quali sussistono agevolazioni e detrazioni fiscali. Ma cos’è esattamente il Mutuo ristrutturazione prima casa e come accedere alle agevolazioni in essere? Per rispondere a questa domanda, dopo una piccola introduzione su questo particolare ...

Mutuo prima casa febbraio 2019 : tasso fisso e variabile - i migliori : Mutuo prima casa febbraio 2019: tasso fisso e variabile, i migliori Accendere un Mutuo prima casa a febbraio 2019 si può? Quali sono le soluzioni più convenienti del momento? prima di andare a vedere qualche simulazione aiutandoci con i principali siti di comparazione, è bene sapere che fare un Mutuo oggi può essere conveniente solo se si valuta bene la situazione attuale. Meglio un Mutuo a tasso fisso o a tasso variabile? E quanto deve ...

Pignoramento Prima Casa Equitalia 2019 : cointestata - con Mutuo - coniuge - invalidi - figli minorenni : Oggi parleremo di Pignoramento, ed in particolar modo del Pignoramento della Prima Casa fatto per mano di Equitalia. Questo tipo di Pignoramento è differente rispetto a quello che può avvenire fra privati, in quanto nel momento in cui si ha un Pignoramento di questo tipo vi è una velocità maggiore. Ciò avviene perché Equitalia non ha bisogno di passare in giudizio per fare un Pignoramento, come magari può avvenire fra privati, perché questo ...

Unicredit Mutuo Giovani 2019 : tutti i mutui agevolati sulla prima casa : Essere Giovani e decidere di comprare una casa, non è mai facile. Complici un lavoro che è sempre più difficile trovare, la precarietà e le spese che in molti si portano dietro, come le spese universitarie, comprare una casa sembra una missione impossibile. Ad oggi, sono molti i Giovani che richiedono un Mutuo al 100%. Alcuni anni fa, si sopperiva al capitale iniziale grazie alla presenza di un garante, che molto spesso era un genitore. Oggi, ...

Mutuo prima casa o leasing 2019 : detrazioni e vantaggi a confronto : Mutuo prima casa o leasing 2019: detrazioni e vantaggi a confronto Mutuo prima casa o leasing: cosa conviene nel 2019? Quali sono le differenze tra le due soluzioni, le detrazioni previste e i vantaggi? Chiedere un Mutuo per l’acquisto della prima casa è un’operazione che conosciamo più o meno tutti nei minimi dettagli. Se si ha un’entrata fissa mensile (leggasi contratto a tempo indeterminato) o una dichiarazione dei redditi importante, ...

Mutuo prima casa 2019 Inps : simulazione calcolo e agevolazioni : Mutuo prima casa 2019 Inps: simulazione calcolo e agevolazioni Mutuo prima casa, domanda Inps 2019 Il Mutuo prima casa è uno degli argomenti più cercati da chi vuole acquistare casa e spesso è associato ad agevolazioni. Il Mutuo è infatti un impegno che non va preso alla leggera, può essere di lunga durata, ma almeno si ha la certezza di stare investendo dei soldi per un bene di proprietà, e non perderli, come ad esempio si fa pagando un ...

