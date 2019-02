Lui la lascia per tornare con la moglie | lei lo fa ammazzare | “Mio o di nessun’altra”

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni fa arrabbiare Irene che lascia lo studio : Luigi Mastroianni, uno dei quattro tronisti attualmente in carica a Uomini e Donne, nella puntata andata in onda oggi, venerdì 8 febbraio 2019, ha fatto arrabbiare le sue corteggiatrici Giorgia e Irene. Il tronista, infatti, ha trascorso una mega-esterna dalla durata di 7 ore insieme alla corteggiatrice Valentina. Luigi, in puntata, ha ammesso che avrebbe voluto pure passare la notte con lei: "Ma in due stanze separate...". La redazione, ...

Lei lo lascia - Lui la uccide con 75 coltellate. Il caso che ha sconvolto l’opinione pubblica diventa un documentario : Ventisei anni, tanti ne dovrà Joshua Stimpson per aver ucciso la sua fidanzata con 75 coltellate. Il delitto risale al 2017 quando la ragazza è stata pugnalata in un parcheggio di Chatham (nel Kent, Regno Unito). Molly McLaren aveva 23 anni e, spiega il Guardian, in quei giorni aveva confessato agli amici di non sentirsi al sicuro. Pensava che Joshua fosse il fidanzato perfetto, premuroso e attento. Poi però ha deciso di lasciarlo e lui ha ...

Ultimo di nuovo single - Lui e Federica si sono lasciati : “Colpa degli impegni” : Ultimo è di nuovo single: è finita con la fidanzata Federica Ultimo, uno dei cantanti più amati al Festival di Sanremo quest’anno, pare sia tornato single. Tra lui e la fidanzata Federica è finita, e a riportare la notizia è stato il settimanale Oggi. La canzone che il cantante ha portato sul palco dell’Ariston, ha […] L'articolo Ultimo di nuovo single, lui e Federica si sono lasciati: “Colpa degli impegni” proviene ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Tobias lascia Boris! E Lui decide di… : Continuerà a tenere banco la storia d’amore tra Boris Saalfeld (Florian Frowein) e Tobias Ehrlinger (Max Beier), la prima coppia omosessuale formata da due personaggi fissi nella storia di Tempesta d’amore. E per i due innamorati è in arrivo una prova molto difficile… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania il prossimo mese! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Tobias avvelenato Boris e ...

Nilufar e Giordano si sono lasciati? L’ultimo gesto di Lui sembra confermarlo : Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati? L’ultimo gesto di lui sembrerebbe confermare la crisi di coppia Potrebbe esserci aria di crisi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, che insieme quest’estate hanno anche partecipato a Temptation Island Vip, stanno continuando a mandare dei […] L'articolo Nilufar e Giordano si sono lasciati? L’ultimo gesto di ...

U&D - Rosa e Pietro forse lasciati a un passo dal matrimonio - Lui dice : 'A breve la verità' : Vi ricordate di Rosa Perrotta e Pietro Tatraglione? Sono due ex concorrenti del talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due sono usciti dalla trasmissione insieme e, l'anno scorso, hanno deciso di convolare a nozze. A pochi mesi dal matrimonio, però, pare proprio che tra i due sia successo qualcosa. Rosa e Pietro si sarebbero lasciati. Entrambi sono stati molto criptici sulla vicenda, lui si è limitato a sintetizzare in questo modo: "A ...

Luisa Facelli ci ha lasciati : Luisa Facelli Assistita dal figlio Andrea, è morta la professoressa Luisa Facelli. Aveva settant'anni. Insegnante di lettere al Cavour, Luisa Facelli, per anni e in diverse dibattiti, aveva parlato ...

Claudio D'Angelo e Ginevra si sono lasciati?/ Uomini e Donne : Lui vola a Napoli - poi il triste messaggio... : Claudio D'Angelo e Ginevra si sono lasciati? La coppia di Uomini e Donne ancora in crisi. Lui vola a Napoli, poi scrive un triste messaggio...

Sossio e Ursula lasciano il trono over - Lui dichiara : 'Voglio passare la mia vita con te' : Grandi novità attendono i telespettatori del trono over di Uomini e donne, che nella puntata andata in onda oggi nel pomeridiano di canale 5 hanno assistito all'abbandono del programma di due personaggi molto amati. Stiamo parlando di Sossio e Ursula, i quali dopo un periodo di crisi, si sono ritrovati ed hanno deciso di vivere la loro storia d'amore al di fuori degli studi televisivi. Un abbandono che era nell'aria, visto che sui social, anche ...

Napoli : lei lo lascia - Lui la picchia e la perseguita - arrestato un 29enne : Una notizia alquanto sconcertante si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, esattamente nel noto comune di Giugliano, dove una ragazza di appena ventidue anni è stata vittima di violenze e maltrattamenti da parte del proprio compagno. Secondo quanto si apprende dai media locali, in particolare dal sito Teleclubitalia.it, infatti, in più di una occasione l'uomo ventinovenne avrebbe picchiato la sua donna mandandola in ospedale. ...

Delia Duran fidanzata con Alex Belli : ecco perché Lui ha lasciato Mila Suarez : Domenica Live, Delia Duran fidanzata con Alex Belli: la replica a Mila Suarez Prosegue lo scontro tra Mila Suarez e Alex Belli a Domenica Live, che ha coinvolto anche Delia Duran. Proprio quest’ultima è stata ospite oggi del salotto di Barbara d’Urso per rispondere alle accuse di Mila. L’ex fidanzata di Alex Belli infatti aveva […] L'articolo Delia Duran fidanzata con Alex Belli: ecco perché lui ha lasciato Mila Suarez ...

L'amante lo lascia - Lui si "vendica" con un serpente morto (e viene denunciato) : Stalker nei guai a Pianella (Pescara): a denunciarlo la donna con cui aveva una relazione clandestina

William e Kate - il retroscena segreto : “Il principe Carlo gli disse di lasciarla e Lui lo fece” : C’è un nuovo retroscena inedito sulla famiglia reale britannica. Questa volta al centro dei rumors non ci sono Harry e Meghan, bensì il triangolo William-Kate Middleton-principe Carlo. L’indiscrezione è stata rivelata dal biografo di corte Christopher Andersen che ha indagato a fondo il rapporto tra l’erede al trono, il figlio maggiore e la nuora. Dalle sue indagini, è emerso che nell’aprile del 2007 William aveva ...

Un posto al sole : PATRIZIO e ROSSELLA si lasciano - Lui disperato e… [Anticipazioni] : La foto che vedete potrebbe presto diventare un ricordo perché, a giudicare dalle anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 gennaio, pare proprio che questo amore abbia i giorni contati! Parliamo ovviamente della coppia formata da PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli) e ROSSELLA (Giorgia Gianetiempo) e della situazione che, con il ritorno a Napoli di Diego Giordano (Francesco Vitiello), si è di nuovo complicata. Il fratellone, a dire il vero, ...