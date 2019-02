Lele dei Negramaro a sorpresa sul palco con Sangiorgi | Tornerò presto In

Lele Spedicato - il chitarrista dei Negramaro - torna per la prima volta sul palco : 'Sono un po' emozionato' : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, torna dal suo pubblico. L'artista salentino, colpito a settembre da un'emorragia cerebrale, è tornato a sorpresa sul palco. Stasera, giovedì 14 febbraio, ...

Parte il tour dei Negramaro - annunciato su Facebook che Lele Spedicato non parteciperà : Lele Spedicato, storico chitarrista dei Negramaro, non Parteciperà al prossimo tour. La notizia è stata pubblicata tramite post sulla pagina ufficiale di Facebook. Il ritorno di Lele sul palco era già stato annunciato una ventina di giorni fa, e tutti i fan del gruppo ci speravano, dopo il malore grave che aveva colpito Spedicato lo scorso 17 settembre e che aveva costretto i Negramaro a posticipare il tour 'Amore che torni', il cui inizio era ...

Lele dei Negramaro non sarà in tour - sostituito dal fratello Giacomo : “Per i medici non posso rischiare - ma tornerò” (video) : L'hanno aspettato, hanno rimandato e riprogrammato tutte le date, ma Lele dei Negramaro non sarà in tour sul palco dell'Amore Che Torni Indoor 2019 della band, in partenza il 15 febbraio dall'RDS Stadium di Rimini. Ad impedire a Spedicato di presentarsi sul palco è stata la valutazione dei medici che ne stanno seguendo la riabilitazione: il parere dei dottori è che il chitarrista non sia pronto per reggere lo stress di un tour viste le sue ...

Lele Spedicato dei Negramaro non andrà in tour. Al suo posto il fratello Giacomo : È tornato in sala prove con i Negramaro ma il chitarrista Lele Spedicato, dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito il 17 settembre scorso, salterà il tour della band salentina che era già stato rinviato per dargli tempo di riprendersi e che partirà da Rimini il prossimo 14 febbraio. In un video su Facebook, interrompendo un brano reggae che suona con Giuliano Sangiorgi e il resto della band, Lele annuncia che al ...

Lele Spedicato dei Negramaro ha bisogno di cure : «Non parteciperò al tour - al mio posto ci sarà mio fratello Giacomo» : Non ci sarà Lele Spedicato nel tour dei Negramaro la cui partenza è ormai imminente. Nonostante l'ottima ripresa dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colto nei mesi passati, il chitarrista ha ancora ...

Testo di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - nuovo singolo per il ritorno di Lele Spedicato : A pochi giorni dal rilascio, arriva il Testo di Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro, scritto da Giuliano Sangiorgi per il ritorno di Lele Spedicato dopo il dramma dell'emorragia cerebrale. Il brano sarà in radio dal 15 febbraio e arriva nel bel mezzo della tournée che il gruppo terrà nei palasport e che è stata rimandata proprio per consentire la completa ripresa del chitarrista che il 17 settembre è stato colpito da questo gravissimo ...

Lele Spedicato dei Negramaro fa la sua prima apparizione con Sangiorgi dopo l'ictus (FOTO) : Giuliano Sangiorgi ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, ormai era in fase di ripresa dopo l’ictus. Un brutto colpo per l’intera band che lo scorso settembre ha dovuto far fronte a questo malore improvviso del musicista. dopo mesi, il leader dei Negramaro ha deciso di commentare quanto è accaduto, rilasciando un’intervista a Vanity Fair. Giuliano Sangiorgi, il leader dei Negramaro ...

Il ritorno di Lele dei Negramaro in un nuovo singolo scritto da Giuliano Sangiorgi : “Volevo annullare il tour - senza di lui sarebbe stata la fine” : Sarà sul palco dell'Amore Che Torni tour Indoor 2019 insieme ai suoi compagni, Lele dei Negramaro, nonostante l'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre e dopo la quale è ancora in riabilitazione. Il chiarrista ha già iniziato a lavorare con il resto del gruppo al nuovo tour alle porte, inizialmente previsto lo scorso autunno ma riprogrammato da febbraio per permettere a Lele di riprendersi e parteciparvi. senza di lui, se non ...

«Se Lele non fosse tornato dal buio avrei smesso di cantare, perché tutto è nato quando lui era solo un ragazzo e aveva negli occhi una luce, una fame e una voglia che non ho più rivisto in nessun altro. Senza Lele non avrei più continuato a stare su un palco, semplicemente perché una storia come la nostra, in Italia, non ...

Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia celebrale lo scorso 17 settembre, è apparso a sorpresa per la prima volta sui social insieme alla band, in un video di auguri davvero bello ed emozionante. LEGGI ANCHENegramaro: emorragia cerebrale per il ...