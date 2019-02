«Gesto delle manette da un M5S» | il Pd lascia l’aula Fico dice | «Arrivederci» Poi si

Referendum - D’Ambrosio (M5s) mima il Gesto delle manette al Pd. Tensione tra i Dem e Fico : seduta sospesa : Tensione nell’Aula della Camera durante l’esame della proposta di legge costituzionale sul Referendum. Giuseppe D’Ambrosio del M5S fa il gesto delle manette incrociando i polsi rivolto a Gennaro Migliore, ed è bagarre. I deputati del Pd ne chiedono l’espulsione dall’Aula, c’è chi urla “fascista”. Il presidente Fico spiega che D’Ambrosio è stato richiamato all’ordine e che poi si vedrà nella riunione del collegio dei Questori. ...

Lite alla Camera - il Pd accusa : “Un M5S ci ha fatto il Gesto delle manette e Fico ci ha detto arrivederci” : Altissima tensione in Aula alla Camera nel corso del dibattito sulla riforma del referendum, al punto che il presidente Roberto Fico, «apprezzate le circostanze», deve sospendere la seduta sul ddl di riforma dell’istituto del referendum. Il deputato M5s Giuseppe D’Ambrosio aveva scaldato gli animi con il suo intervento e il presidente della Camera ...

Tensione alla Camera - da D'Ambrosio (M5s) fa Gesto delle manette contro il Pd. I dem contro Fico : Tensione nell'Aula della Camera durante l'esame della proposta di legge costituzionale sul referendum. Giuseppe D'Ambrosio del M5S fa il gesto delle manette incrociando i polsi rivolto a Gennaro Migliore, ed è bagarre.I deputati del Pd ne chiedono l'espulsione dall'Aula, c'è chi urla "fascista". Il presidente Fico spiega che D'Ambrosio è stato richiamato all'ordine e che poi si vedrà nella riunione del collegio dei ...

L’Italia del nuovo - insofferente delle rinnovate truffe telefoniche dei Gestori di servizi : Il governo giallo verde, M5S e Lega, continua a magnificare il nuovo in essere, già realizzato da loro politica. Ma gli utenti finali, gli inermi privati cittadini consumatori di energia, gas, acqua e delle utenze in generale, ritengono di non avere ancora avvertito questo vento nuovo del cambiamento e continuano ad interrogarsi, arrovellandosi a dismisura, sulla reale utilità delle Agenzie create per la loro tutela, che peraltro risultano ...

Risparmio - Gestori sotto la lente Con la direttiva europea Mifid 2 caleranno i costi delle commissioni : ... dichiara ironicamente, Peter Altmeier , nella foto, , cristianodemocratico, il massiccio ministro tedesco dell'economia, 28 chili in meno in sei mesi, ma quanto pesa ancora rimane un segreto. Per il ...

Francesco Monte - il Gesto impensabile per Giulia Salemi : fine delle balle - l'ex tronista è crollato : Dopo qualche settimana di omertà, Francesco Monte si sbottona su Giulia Salemi. Da sempre più guardingo sulla loro love story, ora il tarantino ex tronista di Uomini e Donne rompe il ghiaccio. E sui social ha postato le immagini di momenti romantici trascorsi con la Salemi. Baci, sguardi dolci e com