Franco Morbidelli | Yamaha | MotoGP e carriera Chi è il pilota

MotoGp – Morbidelli ci crede - Franco tra consigli e voglia di lottare con i migliori : “Vale? Proverò a batterlo” : Franco Morbidelli pronto per una stagione 2019 di fuoco: il giovane pilota del team Petronas non vede l’ora di battagliare con i migliori per dimostrare ciò di cui è capace I piloti della MotoGp sono in pista per la prima giornata di test a Sepang. Grande attenzione sui campioni delle due ruote, saliti per la prima volta in sella alle loro moto dopo mesi di stop. La stagione 2019 regalerà sicuramente grandi sorprese agli spettatori ...