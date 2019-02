Caso Sutter | concessa la semilibertà al “biondino della spider rossa” Bozano | seguirà un

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Il “biondino dallarossa” è in. Lorenzo, oggi 74enne, che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Porto Azzurro, all’isola d’Elba, per la morte13enne Milena, figlia di un industriale svizzero, rapita il 6 maggio 1971 a Genova e il cui cadavere fu ritrovato in mare da due pescatori 14 giorni dopo, potrà uscire durante il giorno, seguito da educatori, e rientrerà in cella per la notte.A deciderlo il Tribunale di sorveglianza di Firenze dopo la richiesta del legale di, Francesco Del Pasqua. “Abbiamo presentato un’istanza finalizzata alla misura alternativaed è stata accolta”, ha precisato l’avvocato dando notizia del provvedimento, spiegando che le ore all’esterno del carcere saranno trascorse “seguendo un programma di volontariato con una cooperativa sociale di ...