Oroscopo del 16 febbraio | calo di umore per Gemelli | Bilancia soddisfatta

Oroscopo di Paolo Fox del weekend prossimo - 16-17 febbraio 2019 : Paolo Fox: anticipazioni previsioni dell’Oroscopo del fine settimana (16 e 17 febbraio) Manca ormai poco al terzo fine settimana di febbraio 2019, le cui previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox le ha anticipate sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv. Sulla rivista sono disponibili ovviamente le previsioni di tutta la settimana: noi riprendiamo solo piccoli stralci relativi, appunto, all’Oroscopo del weekend 16-17 ...

L'Oroscopo dell'amore single - 15 febbraio : Pesci corteggiato - Toro energico : L'oroscopo dell'amore single dà il via alle conquiste amorose, caricando ciascun segno dello Zodiaco di energia positiva, tutta da investire nei sentimenti. Il transito di Marte nel cielo del Toro risulta favorevole per Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci. Tutti questi protagonisti dello Zodiaco saranno pervasi da una nuova forza, utile per aprirsi a nuove conquiste amorose. Di seguito le previsioni astrali di venerdì. I single e le conquiste ...

Oroscopo del giorno 15 febbraio : magnifico venerdì per Capricorno e Pesci - Sagittario giù : L'Oroscopo del giorno 15 febbraio 2019 porta in dono quest'oggi una grande notizia, certamente in grado di dare felicità in campo sentimentale e nei rapporti affettivi in generale. Bramosi di sapere di cosa potrebbe trattarsi? Vediamo subito di "dare a Cesare quel che è di Cesare": quest'oggi salta all'occhio il passaggio della Luna nel comparto del Cancro. Dunque, una garanzia di successo oltre che per gli amici "cancerini", anche per un altro ...

L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 febbraio : novità per Bilancia - Capricorno felice : Nella penultima settimana di febbraio l'amore va a gonfie vele per Scorpione e Bilancia, che dovranno sfruttare la posizione favorevole di Mercurio. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali da lunedì 18 a domenica 24. Da Ariete a Vergine Ariete: lunedì la giornata inizierà in maniera piuttosto pesante per i nati sotto il vostro segno zodiacale. A metà settimana riuscirete però a recuperare il buon umore e potrebbero ...

L'Oroscopo del giorno 14 febbraio : Acquario speranzoso - Cancro depresso : Le previsioni astrali puntano un focus sulle sensazioni di ciascun segno zodiacale, indagando sulle emozioni e il modo di sperimentare l'amore. Immersi in questi sentimenti che solo la festività di San Valentino può innescare, analizziamo l'amore nelL'oroscopo del 14 febbraio. Amore e fortuna nelL'oroscopo di San Valentino Ariete: Marte richiama la sua energia, la unisce alla vostra indicandovi la capacità di esprimere le emozioni. Avrete un ...

Paolo Fox - Oroscopo del 13 febbraio 2019 : le previsioni di oggi : oroscopo Paolo Fox di oggi 13 febbraio: le previsioni Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le previsioni di oggi 13 febbraio 2019. Ieri Fox ha assegnato cinque stelle alla Vergine, al Capricorno e ai Pesci. Quali saranno i segni più fortunati di oggi? Prima dell’oroscopo di Paolo Fox che occupa l’ultimo segmento de I Fatti Vostri che va in ...

Oroscopo del 26 febbraio : Sagittario e Leone verso il successo : In questo martedì 26 febbraio 2019 troviamo Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Venere, Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Giove e Luna in Sagittario. Urano retrogrado in Ariete e Marte nel Toro. Nodo Lunare in Cancro nella decima casa. Di seguito le previsioni astrologiche per i dodici segni. Ariete senza pazienza Ariete: la Luna di fuoco infonderà una certa carica energetica ai nativi che, però, vorranno tutto e subito. Difficilmente ...

Oroscopo della prossima settimana per il Cancro : siate prudenti sul lavoro : La settimana che inizia il prossimo lunedì 18 febbraio non sarà molto felice per le persone nate sotto il segno del Cancro che troveranno molti ostacoli da superare lungo il loro cammino. Secondo quanto dice l'Oroscopo dovranno armarsi di una notevole pazienza per raggiungere i risultati che si sono prefissati nel contesto più generale di un anno che non si annuncia molto positivo per i nati sotto il segno del Cancro....Continua a leggere

Oroscopo del 14 febbraio con classifica : San Valentino top per Capricorno e Acquario : L'Oroscopo del 14 febbraio 2019, giorno di San Valentino dedicato alla Festa degli innamorati, è finalmente arrivato. Si prospetta dunque un giovedì "effervescente", senz'altro carico di novità e buone chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questo nuovo giorno, giro di boa di metà settimana, è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i settori della vita legati all'amore e al lavoro. A tal proposito, ...

Oroscopo del 14 febbraio con classifica : S.Valentino top per Capricorno e Acquario : L'Oroscopo del 14 febbraio 2019, giorno di San Valentino dedicato alla Festa degli innamorati, è finalmente arrivato. Si prospetta dunque un giovedì "effervescente", senz'altro carico di novità e buone chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questo nuovo giorno, giro di boa di metà settimana, è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i settori della vita legati all'amore e al lavoro. A tal proposito, ...

L'Oroscopo del 16 e 17 febbraio : negatività per Ariete e Leone nervoso : Non sono particolarmente positive le previsioni delL'oroscopo relativamente al week-end del 16-17 febbraio 2019 specie per l'Ariete e il Leone. Di seguito le previsioni per tutti i segni. Ariete, Toro e Gemelli Ariete: ci sono giornate in cui tutto va per il verso sbagliato e, purtroppo per voi, questo week-end del 16-17 febbraio rientra nella casistica dei giorni fatti apposta per farvi venire una delle vostre proverbiali emicranie. Toro: siete ...

Che anno sarà l'anno del maiale. L'Oroscopo cinese : Lo zodiaco cinese si basa su un ciclo di 12 anni, ad ognuno dei quali è associato un animale. I 12 animali sono: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Il 5 febbraio è cominciato il nuovo anno, secondo il calendario cinese. Per l'astrologia e le superstizioni cinesi, il 2019 - anno del maiale - le cose stanno così. Per chi ci crede, queste le 'indicazioni' principali. Segno del ...

Che anno sarà l'anno del maiale. L'Oroscopo cinese : Lo zodiaco cinese si basa su un ciclo di 12 anni, ad ognuno dei quali è associato un animale. I 12 animali sono: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e ...

Zodiaco della settimana : Oroscopo di Mauro Perfetti a Detto Fatto : oroscopo settimanale a Detto Fatto: le previsioni di Mauro Perfetti fino al 17 febbraio Anche oggi, come ogni lunedì, Mauro Perfetti a Detto Fatto è intervenuto per svelare la sua situazione astrologica della settimana, con le previsioni dell’oroscopo da oggi fino a domenica 17 febbraio. Nel salotto pomeridiano del programma di Bianca Guaccero dedicato ai tutorial, l’astrologo come sempre ha dato un’idea generale della ...