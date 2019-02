Audi - Svelati i bozzetti della Q4 e-tron

Audi e-tron - Svelati i costi di ricarica per l'Italia : L'Audi ha ufficializzato i piani tariffari per la ricarica della nuova e-tron. In Italia è previsto un unico contratto che permetterà, tramite un'apposita tessera, di accedere a oltre 72.000 stazioni in 16 Paesi europei con due differenti piani pensati per chi usa l'auto in città e per chi effettua regolarmente lunghe percorrenze. Tramite l'app myAudi sarà inoltre possibile individuare le colonnine libere, avviare il processo di ricarica e ...